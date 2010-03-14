تصادفات مهمترین عامل شکستگی فک و صورت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امین یمنی با اشاره به برگزاری ششمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران که خرداد 89 در تهران برگزار می شود، افزود: شکستگی های فک و صورت به دلایل مختلفی چون نزاع، جنگ و حوادث ورزشی اتفاق می افتد که در این بین حوادث ناشی از تصادفات رانندگی از درصد بالایی در کشور ما برخوردار است.

وی ادامه داد: این موضوع می تواند هم برای رانندگان و هم برای عابران پیاده اتفاق بیافتد که لازمه کاهشس آمار اینگونه تصادفات، رعایت نکات ایمنی و همچنین استفاده از کمربند و کلاه ایمنی برای رانندگان وسایل نقلیه است.

یمنی از تروما و مواردی چون بازسازیهای ناحیه فک و صورت، جراحیهای ایمپلنت و جراحی لیزر به عنوان مهمترین محورهای ششمین کنگره جراحان دهان، فک و صورت نام برد و افزود: یکی از نکات برجسته در این کنگره انجام جراحیهای زنده برای تمامی پانلهای کنگره است که کمک شایانی به تکمیل اطلاعات علمی و عملی دندانپزشکان و جراحان فک وصورت خواهد کرد.

وی همچنین از برگزاری همایش اختلالات خواب با هدف معرفی ارتباط و مشکلات خواب با راههای تنفسی و حفره دهان در کنار برگزاری ششمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت خبر داد و گفت: در این کنگره علاوه بر سخنرانان خارجی، شرکت کنندگانی نیز از سایر کشورها حضور دارند.