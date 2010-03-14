به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، دبیر ستاد تسهیلات نوروزی استان ایلام صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با سازمان پایانه‌ها و حمل و نقل استان در خصوص پخش نماهنگ گردشگری ایلام عروس زاگرس در اتوبوسها و نصب بنر تحت عنوان ایلام عروس زاگرس بر روی اتوبوس‌ها هماهنگی صورت گرفته است .



مسعود اسکندری بیان داشت: از دیگر اقدامات ستاد تسهیلات می توان به استقرار راهنمایان گردشگری در محل جاذبه‌های مهم استان، ایجاد زمینه دسترسی آسان مسافران و گردشگران به مراکز اقامتی و ستاد تسهیلات نوروزی با راه‌اندازی راهنمایان موتورسوار و جمع آوری و ساماندهی آمار مسافران و گردشگران از طریق منایع مختلف رسمی در استان بصورت روزانه اشاره کرد .



دبیر ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام افزود: پیگیری و اهتمام ویژه در موضوع کاروان های راهیان نور و زائران عتبات عالیات صورت گرفته است .



وی با بیان اینکه هماهنگی با دهیاران روستاهای هدف گردشگری در خصوص نظافت روستا، چگونگی ارائه خدمات رسانی به گردشگران و اخذ آمار صورت گرفته است، افزود: دوره‌های آموزشی جهت دهیاران، سرایداران مدارس، راهنمایان جمعیت هلال احمر و دست ‌اندرکاران بخش خصوصی جهت خدمات دهی به گردشگران برگزار شده است.