به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، دبیر ستاد تسهیلات نوروزی استان ایلام صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با سازمان پایانهها و حمل و نقل استان در خصوص پخش نماهنگ گردشگری ایلام عروس زاگرس در اتوبوسها و نصب بنر تحت عنوان ایلام عروس زاگرس بر روی اتوبوسها هماهنگی صورت گرفته است.
مسعود اسکندری بیان داشت: از دیگر اقدامات ستاد تسهیلات می توان به استقرار راهنمایان گردشگری در محل جاذبههای مهم استان، ایجاد زمینه دسترسی آسان مسافران و گردشگران به مراکز اقامتی و ستاد تسهیلات نوروزی با راهاندازی راهنمایان موتورسوار و جمع آوری و ساماندهی آمار مسافران و گردشگران از طریق منایع مختلف رسمی در استان بصورت روزانه اشاره کرد.
دبیر ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام افزود: پیگیری و اهتمام ویژه در موضوع کاروان های راهیان نور و زائران عتبات عالیات صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه هماهنگی با دهیاران روستاهای هدف گردشگری در خصوص نظافت روستا، چگونگی ارائه خدمات رسانی به گردشگران و اخذ آمار صورت گرفته است، افزود: دورههای آموزشی جهت دهیاران، سرایداران مدارس، راهنمایان جمعیت هلال احمر و دست اندرکاران بخش خصوصی جهت خدمات دهی به گردشگران برگزار شده است.
ایلام - خبرگزاری مهر: اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام درصدد پخش نماهنگ گردشگری "ایلام عروس زاگرس" طی ایام نوروز در اتوبوسها برای گردشگران است.
به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، دبیر ستاد تسهیلات نوروزی استان ایلام صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با سازمان پایانهها و حمل و نقل استان در خصوص پخش نماهنگ گردشگری ایلام عروس زاگرس در اتوبوسها و نصب بنر تحت عنوان ایلام عروس زاگرس بر روی اتوبوسها هماهنگی صورت گرفته است.
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