آمریکایی ها در عراق رشوه خواری می کنند؛ 50 پرونده فساد در 6 ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، این پرونده های جدید مربوط به انتقال حجم انبوهی از پول در بانکها، قراردادهای زمین، پرداخت وام ها، و حتی جراحی های پلاستیک است که توسط برخی آمریکائیها صورت گرفته است.

به نوشته این روزنامه، پرداخت رشوه و فساد در پروژه هایی انجام گرفته که ارزش مالی آنها بالغ بر 150 میلیارد دلار است.

بر اساس این گزارش، برخی از افراد دخیل در این پرونده ها اقدام به ارسال حجم انبوهی از پول به حساب های خود در خارج از عراق کرده و یا در هنگام خروج از عراق این پولها را با قراردادن در کیف و یا چمدان با خود برده اند.

در موارد دیگر، میلیونها دلار از طریق تلگراف و یا سایر ارتباطات سیمی صرف خرید ماشین های لوکس و یا جواهرات گرانقیمت شده است.

نیویورک تایمز در ادامه می نویسد : در برخی از موارد متهمان تلاش کرده اند تا حساب های خارجی خود در بانک هایی در سوئیس، غنا، هلند و بریتانیا را مخفی کنند.

به نوشته این روزنامه، در حال حاضر پرونده های زیادی درباره فساد و پرداخت رشوه از سال 2003 به بعد یعنی زمان حمله آمریکا به عراق وجود دارد اما این پرونده های جدید پیش بینی های بازرسان را به اثبات می رساند، بازرسان پرونده های فساد در عراق می گویند :هرج و مرج، اشتباهات بیشمار، استفاده گسترده از پول نقد در پروژه های بازسازی عراق، این اجازه را به تعداد زیادی از آمریکائیهایی که رشوه دریافت کرده و یا اقدام به پول دزدی می کنند داده تا به رغم کسب مال زیاد از پرداخت مالیات در امان باشند.

بر همین اساس، مقامهای نظامی و دولتی آمریکایی که پس از اشغال عراق سمتهای اجرایی این کشور را به دست گرفته بودند، پس از پایان ماموریتهای خود به فعالان بزرگ تجاری تبدیل شده اند.

بر اساس این گزارش، افرادی مانند "زلمای خلیل زاد" سفیر سابق آمریکا در عراق و ژنرال بازنشسته"جی گارنر" که طرح بازسازی سریع عراق پس از اشغال را در کارنامه خود دارد، از جمله کسانی هستند که پس از پایان ماموریتهای خود، فعالیتشان را به عرصه اقتصادی این کشور کشانده اند.

در همین رابطه در ابتدای اسفندماه سال جاری سفارت آمریکا در عراق اعلام کرد که 50 آمریکایی که در عراق فعالیت می‌کردند، به علت فساد اداری و مالی محکوم شده‌اند.

"جوزف استافورد" رئیس دفتر مبارزه با فساد در سفارت آمریکا در بغداد گفت که دادگاه‌های این کشور بعد از اجرای تحقیقات از سوی بازرس ویژه در عملیات بازسازی عراق در سفارت این کشور، حدود 50 آمریکایی را به اتهام فسادهای مالی و اداری در زمان فعالیت در عراق محکوم کرده‌اند.