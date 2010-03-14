آمریکایی ها در عراق رشوه خواری می کنند؛ 50 پرونده فساد در 6 ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، این پرونده های جدید مربوط به انتقال حجم انبوهی از پول در بانکها، قراردادهای زمین، پرداخت وام ها، و حتی جراحی های پلاستیک است که توسط برخی آمریکائیها صورت گرفته است.
به نوشته این روزنامه، پرداخت رشوه و فساد در پروژه هایی انجام گرفته که ارزش مالی آنها بالغ بر 150 میلیارد دلار است.
بر اساس این گزارش، برخی از افراد دخیل در این پرونده ها اقدام به ارسال حجم انبوهی از پول به حساب های خود در خارج از عراق کرده و یا در هنگام خروج از عراق این پولها را با قراردادن در کیف و یا چمدان با خود برده اند.
در موارد دیگر، میلیونها دلار از طریق تلگراف و یا سایر ارتباطات سیمی صرف خرید ماشین های لوکس و یا جواهرات گرانقیمت شده است.
نیویورک تایمز در ادامه می نویسد : در برخی از موارد متهمان تلاش کرده اند تا حساب های خارجی خود در بانک هایی در سوئیس، غنا، هلند و بریتانیا را مخفی کنند.
به نوشته این روزنامه، در حال حاضر پرونده های زیادی درباره فساد و پرداخت رشوه از سال 2003 به بعد یعنی زمان حمله آمریکا به عراق وجود دارد اما این پرونده های جدید پیش بینی های بازرسان را به اثبات می رساند، بازرسان پرونده های فساد در عراق می گویند :هرج و مرج، اشتباهات بیشمار، استفاده گسترده از پول نقد در پروژه های بازسازی عراق، این اجازه را به تعداد زیادی از آمریکائیهایی که رشوه دریافت کرده و یا اقدام به پول دزدی می کنند داده تا به رغم کسب مال زیاد از پرداخت مالیات در امان باشند.
بر همین اساس، مقامهای نظامی و دولتی آمریکایی که پس از اشغال عراق سمتهای اجرایی این کشور را به دست گرفته بودند، پس از پایان ماموریتهای خود به فعالان بزرگ تجاری تبدیل شده اند.
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