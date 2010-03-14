جزئیاتی تازه از سوء مدیریت و تخلفات رئیس سابق سازمان هواشناسی

به گزارش خبرنگار مهر، در کارنامه مدیریت سابق سازمان هواشناسی کشور تخلفاتی دیده می شود که یکی از این موارد مربوط به خرید تجهیزات فنی از خارج کشور و بی توجهی به توان اثبات شده نیروهای متخصص فنی و دانشگاهی در داخل کشور است.

سازمان هواشناسی کشور در اولین اقدام پیش از تایید شورای اقتصاد اقدام به آگهی فایناس خرید سیستم MITD ( تجهیز و توسعه سیستم هواشناسی) کرد و ریاست وقت این سازمان با تخلفات متعدد از روال های قانونی توانست موافقت اصولی وزیر راه و ترابری وقت برای خرید یک سوم سیستم فوق که حدود 5/18 میلیارد تومان هزینه داشت را از طریق ترک تشریفات مناقصه دریافت کند.

سازمان هواشناسی کشور در این انتخاب صوری، شرکت MFI فرانسه (Meteo France Inter national) را که شرکت مجهول الهویه کوهستان کیش نمایندگی آن را در ایران برعهده داشت به عنوان طرف قرارداد برگزید.

شرکت CCD سوئیچ ایرانی با دستور رئیس وقت سازمان هواشناسی که حدود سه دهه ریاست این سازمان را بر عهده داشت قراردادهای متعددی برای جذب اعتبارات استانی با ادارات کل هواشناسی استان های کشور منعقد کرد و در این ترک تشریفات، شرکت فرانسوی را در خرید سیستم MITD همراهی کرد.

به طور مثال گزارشهای مهر حاکی از آن است که قیمت انجام کار شرکت CCD سوئیچ ایران در استان لرستان چندین برابر قیمت واقعی از سوی کارشناسان امر ارزیابی شده است.

براساس این گزارش، پروژه خرید MITD بدون انجام مطالعات و بررسی های لازم مطرح شد و مسئولان رده بالای سازمان هواشناسی که در گذشته در خرید سیستم سوئیچ و رادار برای این سازمان هزینه هایی را به بیت المال تحمیل کرده بودند درصدد انجام این پروژه برآمدند. همچنین سازمان هواشناسی کشور با خرید سیستم سوئیچینگ دیگری حدود دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان از سرمایه ملی را به هدر داد و هیچگاه به مرحله بهره برداری نیز نرسید.

گزارشهای مهر حاکی از آن است که در موارد دیگری چون اجرای پروژه های رادار 200 نفر از سازمان هواشناسی کشور برای آموزش به خارج از کشور اعزام شدند و این در حالی است که قراردادی بالغ بر 3و نیم میلیارد تومان برای نگهداری از رادارها منعقد شده است که در حال حاضر افرادی با سطح تخصص پائین تر در عملیات نگهداری آنها فعالیت دارند. بدین ترتیب ماهانه 400 میلیون تومان هزینه نگهداری از رادارهایی شد که کمترین میزان بهره وری را برای سازمان هواشناسی کشوری داشت و این خسارت به ناچار هنوز نیز ادامه دارد.

ابهامات موجود در قرارداد طرح "MITD" سیستم ساماندهی هواشناسی کشور حتی به برکناری برخی از مدیران سازمان هواشناسی که از امضای قرارداد فوق استنکاف ورزیده بودند نیز منجر شد به طوری که مدیران حوزه فنی و عملیاتی، اداری و پشتیبانی، آموزش و پژوهش و اداره کل ساختمان و تاسیسات سازمان هواشناسی کشوری به دلیل مخالفت با ریاست وقت سازمان هواشناسی برکنار شدند.

سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی درباره عملکرد سازمان هواشناسی درباره خرید سیستم سوئیچینگ دو میلیارد و هفتصد میلیون تومانی در سال گذشته اعلام کرد: روش خرید این سیستم خارج از تشریفات قانونی مناقصه با هزینه دو میلیون و 550 هزار دلار و به مدت چهار سال بسته شد و شروع این پروژه سال 73 بوده است که باید سال 77 به پایان می رسید اما تا پایان سال 81 نیز پروژه فوق راه اندازی نشد.

سازمان بازرسی کل کشور همچنین درباره پروژه فوق یافته هایی بدست آورده است که حکایت از افزایش مبلغ پنج میلیارد ریال برای تجهیز و کارآمد کردن سیستم، بلا استفاده ماندن دستگاه علیرغم گذشت 10 سال از خرید سیستم و در نهایت از رده خارج شدن سیستم به دلیل ورود سیستم جدید، مدرن و کارآمد دارد.

همچنین سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی درباره عملکرد سازمان هواشناسی در خرید رادار نیز آورده است: علیرغم پیشنهاد فروش رادارهای هواشناسی و تکنولوژی ساخت آنها از سوی شرکت آلمانی، سازمان فوق آن را از طریق واسطه سازمان هواشناسی جهانی (WMO) و با 20 درصد قیمت بالاتر از همان شرکت آلمانی و با چندین سال تاخیر خریداری کرد. این در حالی است که سوء مدیریت ریاست وقت سازمان هواشناسی در این زمینه تا انکار توان داخلی و توجه صرف به حوزه تجهیزات خارجی پیش رفت. در حالیکه نیروهای متخصص جوان کشور در آرزوی به ثمر رسیدن دستاوردهای علمی خودشان بودند.

بر اساس جدیدترین جزئیات تخلف در دوران مدیریتی 28 ساله ریاست وقت سازمان هواشناسی در خصوص پروژه سوئیچینگ می توان به این نکته اشاره کرد که پس از بررسی های به عمل آمده توسط کارشناسان سازمان مشخص شد که تغییرات تکنولوژی روز در این قرارداد دیده نشده و خرید تجهیزات قید شده مقرون به صرفه نبوده است و قرارداد نیز به درخواست شرکت "مک دونالددت وایلر" کانادا و موافقت سازمان هواشناسی ابطال و کارها به شرکت دیگری واگذار شده است. ضمن اینکه در اثر تخلفات عدیده برخی از مدیران در نهایت تجهیزات با مسائل و مشکلات متعدد خریداری می شود.پروژه ای که هرگز عملیاتی نشد زیرا دستگاههای خریداری شده برای این پروژه دیگر قابل استفاده نبودند و تجهیزات سخت افزاری آن مستهلک و به انبار منتقل شدند. پروژه ای که نتیجه ای جز ضرری میلیاردی، اتلاف وقت و عدم توجه به توان مهندسان جوان داخلی به همراه نداشت و نمونه ای بارز از سوء مدیریت بوده است.

خبرگزاری مهر ضمن پیگیری این تخلفات آمادگی انعکاس نظرات مختلف کارشناسان این حوزه و نیز مدیریت سابق سازمان هواشناسی کشور را داراست.