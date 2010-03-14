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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۵۵

کنسرت گروه نای در ارمنستان و تاجیکستان

کنسرت گروه نای در ارمنستان و تاجیکستان

گروه موسیقی"هنر و موسیقی نای" به سرپرستی محمد علی کریمی از 27 اسفند تا 6 فرودین در کشورهای ارمنستان و تاجیکستان به اجرای برنامه می پردازد.

خواننده گروه"هنر و موسیقی نای" با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: ما برای برگزاری این کنسرت ها ابتدا به نخجوان در ارمنستان رفته و سپس عازم تفلیس در تاجیکستان خواهیم شد تا قطعاتی از موسیقی اصیل ایرانی را در این شهرها اجرا کنیم.

محمدصادق اسحاقی در ادامه افزود: ما در این اجراها قطعاتی چون"چهار مضراب گریز"، "قطعه آوازی گریز"، "تصنیف نوروز نامه"، "تصنیف قدیمی میخانه" و "تصنیف قدیمی رنگ نوا" را در دستگاه نوا اجرا خواهیم کرد.

وی در مورد اعضاء این گروه گفت: گروه"هنر و موسیقی نای" را در این کنسرت ها علی بهرامی(سنتور)، رضا مازندرانی(تار و غریبانه)، زاگرس منهوبی(کمانچه)، علی گرامی فر(تنبک و سازهای کوبه ای) و خود من(به عنوان خواننده) همراهی می کنیم.

کد مطلب 1051295

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