اندیشه سیاسی روسو بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب به بررسی قرارداد اجتماعی از نگاه روسو میپردازد و اصولی را که او برای تحقق یک جامعه آزاد و عادلانه بر میشمرد مورد توجه قرار میدهد.
کتاب در مورد نظریه و اندیشه سیاسی روسو است. جامعه سیاسی مورد نظر روسو جامعهای دموکراتیک و آزاد و مبتنی بر برابری است و تمرکز او بر "خیر عمومی" است.
به نظر روسو ارزشهای برابری، آزادی و اجتماعی در تعامل با یکدیگر قرار دارند و اجزای آنچه روسو "جامعه مبتنی بر اراده عمومی" مینامد هستند.
نویسنده در این کتاب به بررسی آرای روسو که در تضاد با آرای آگوستین و هابز قرار دارد نیز میپردازد.
این کتاب به تازگی از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد تحت عنوان "روسو: جامعه برابر و آزاد" منتشر شده است.
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