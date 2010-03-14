اندیشه سیاسی روسو بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب به بررسی قرارداد اجتماعی از نگاه روسو می‌پردازد و اصولی را که او برای تحقق یک جامعه آزاد و عادلانه بر می‌شمرد مورد توجه قرار می‌دهد.

کتاب در مورد نظریه و اندیشه سیاسی روسو است. جامعه سیاسی مورد نظر روسو جامعه‌ای دموکراتیک و آزاد و مبتنی بر برابری است و تمرکز او بر "خیر عمومی" است.

به نظر روسو ارزشهای برابری، آزادی و اجتماعی در تعامل با یکدیگر قرار دارند و اجزای آنچه روسو "جامعه مبتنی بر اراده عمومی" می‌نامد هستند.

نویسنده در این کتاب به بررسی آرای روسو که در تضاد با آرای آگوستین و هابز قرار دارد نیز می‌پردازد.

این کتاب به تازگی از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد تحت عنوان "روسو: جامعه برابر و آزاد" منتشر شده است.