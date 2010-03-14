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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۱۱

برای پخش در نوروز/

نگارش فیلمنامه "زن بابا" به زودی تمام می‌شود

نگارش فیلمنامه "زن بابا" به زودی تمام می‌شود

نگارش دو قسمت پایانی فیلمنامه مجموعه تلویزیونی "زن بابا" به کارگردانی سعید آقاخانی به زودی به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمنامه این مجموعه نوروزی به زودی و پیش از شروع سال 89 به پایان می‌رسد. علیرضا کاظمی‌پور و سعید جلالی دو قسمت 14 و 15 مجموعه "زن بابا" را می‌نویسند. این مجموعه داستانی طنزآمیز و اجتماعی دارد.

این مجموعه تلویزیونی در 15 قسمت 45 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی ایرج محمدی و مهران مهام و بر مبنای فیلمنامه علیرضا کاظمی‌پور و سعید جلالی تهیه می‌شود و در آن سیروس گرجستانی، محمد کاسبی، علی صادقی، شقایق دهقان، رامین ناصر نصیر، حدیث امینی، محمود بهرامی، فریبا حیدری و ... بازی کردند.

مجموعه "زن بابا" داستان عزیز آقا را روایت می‌کند که همسرش فوت کرده و تنها با پسرش زندگی می‌کند. پسرعزیز آقا قصد دارد با دختر دایی‌اش ازدواج کند، اما مشکلاتی سر راه اوست که ... .

فیلم تلویزیونی "دنده معکوس" به کارگردانی حسن فتحی با فیلمنامه علیرضا کاظمی‌پور و سعید جلالی نوروز روی آنتن می‌رود. علیرضا کاظمی‌پور فیلمنامه مجموعه‌های "زیر زمین"، "میوه ممنوعه"، "گیلعاد"، "اشک‌ها و لبخندها" را نوشته است.

 

کد مطلب 1051297

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