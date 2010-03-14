به گزارش خبرنگار مهر، فیلمنامه این مجموعه نوروزی به زودی و پیش از شروع سال 89 به پایان می‌رسد. علیرضا کاظمی‌پور و سعید جلالی دو قسمت 14 و 15 مجموعه "زن بابا" را می‌نویسند. این مجموعه داستانی طنزآمیز و اجتماعی دارد.

این مجموعه تلویزیونی در 15 قسمت 45 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی ایرج محمدی و مهران مهام و بر مبنای فیلمنامه علیرضا کاظمی‌پور و سعید جلالی تهیه می‌شود و در آن سیروس گرجستانی، محمد کاسبی، علی صادقی، شقایق دهقان، رامین ناصر نصیر، حدیث امینی، محمود بهرامی، فریبا حیدری و ... بازی کردند.

مجموعه "زن بابا" داستان عزیز آقا را روایت می‌کند که همسرش فوت کرده و تنها با پسرش زندگی می‌کند. پسرعزیز آقا قصد دارد با دختر دایی‌اش ازدواج کند، اما مشکلاتی سر راه اوست که ... .

فیلم تلویزیونی "دنده معکوس" به کارگردانی حسن فتحی با فیلمنامه علیرضا کاظمی‌پور و سعید جلالی نوروز روی آنتن می‌رود. علیرضا کاظمی‌پور فیلمنامه مجموعه‌های "زیر زمین"، "میوه ممنوعه"، "گیلعاد"، "اشک‌ها و لبخندها" را نوشته است.



