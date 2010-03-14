فعالیتهای فرهنگی استانی نباید در سطح کارهای ملی باشد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن پرویز شامگاه شنبه در اختتامیه جشنواره ادبی شهر من در تالار نور مشهد افزود: اجرای بخشی از فعالیتهایی که در حوزه های مختلف فرهنگ و هنر به استانهای مختلف واگذار می شود لزوما نباید در گستره ملی انجام شود.

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: استان خراسان رضوی به دلیل وجود مضجع شریف امام رضا (ع) و به دلیل سطح بالای فرهنگ و استعدادهای عظیم این استان از نقاطی است که دارای پتانسیل بالایی برای افزایش سطح فرهنگ در سایر استانها می شود.

وی با بیان اینکه زبان شعر عالی ترین زبانهاست، افزود: داستان نیز ماندگارترین شکل روایت وقایع را تشکیل می دهد لذا ضروری است در حفظ و رشد این حوزه های فرهنگی در کشور تلاش شود.



در ادامه این مراسم دبیر جشنواره شهر من گفت: فراخوان این جشنواره در بهار سال 88 ارائه شد که بیش از 500 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که در نهایت 263 اثر به مرحله نهایی جشنواره راه یافت.



رضا کمال علوی ادامه داد: آثار در قالب شعر، داستان کوتاه، نمایشنامه خیابانی و رادیویی و به صورت جدی، طنز و کودکانه ارائه شد.

وی افزود: طبق هماهنگی با مسئولان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد شش شهرستان نمونه شامل سبزوار، تربت حیدریه، تربت جام، کاشمر، چناران و قوچان به عنوان دفاتر کانون هنرمندان خراسان رضوی مشغول به کار شدند و این جشنواره در نهایت به سطح استانی ارتقا یافت.