پذیرش ۷۰۰ هزار تصادفی در بیمارستانهای کشور

دکتر مرضیه وحید دستجردی با اشاره به اجرای ماده ۹۲ برنامه چهارم توسعه کشور، به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه اعتبار خوبی از این محل برای درمان مصدومان حوادث رانندگی در بیمارستانها اختصاص یافت که باعث شده این قبیل مصدومان بدون هیچ مشکلی در مراکز درمانی پذیرش شوند.

طبق ماده ۹۲ برنامه چهارم توسعه کشور، وزارت بهداشت مکلف است نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث رانندگی در مراکز درمانی اقدام کند. به منظور تامین منابع لازم برای ارائه خدمات فوق، عوارضی معادل ۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکتهای بیمه تجاری وصول و به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت واریز می‌گردد و هزینه‌های درمان مصدومان ترافیکی، جاده‌ای و رانندگی از محل وجوه واریز شده به این حساب و سایر منابع موجود پرداخت خواهد شد.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه همه هزینه های درمان مصدومان حوادث رانندگی از سوی دولت پرداخت می شود، گفت: از سال گذشته تا امسال حدود ۷۰۰ هزار مصدوم ناشی از حوادث ترافیکی در بیمارستانها پذیرش و مداوا شده ‌اند.

شرکتهای بیمه تجاری کشور در طی سالهای اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در راستای تامین هزینه‌های درمان تمامی مصدومان ترافیکی جاده‌ای و رانندگی مبلغ پنج هزار و ۹۲۹ میلیارد ریال به وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی پرداخت کرده‌اند.