موسسه ايرانشناسي بريتانيا برگزار مي كند
سخنراني دكتر نگين ياوري با عنوان "قرائتي نو از سير الملوك خواجه نظام الملك "
موسسه ايرانشناسي بريتانيا مراسم سخنراني دكتر نگين ياوري را با عنوان قرائتي نو از سير الملوك خواجه نظام الملك برگزار مي كند .
به گزارش خبرنگار فرهنگي" مهر" از موسسه ايرانشناسي بريتانيا، اين موسسه در روز بيست وسوم تيرماه ، ساعت 18 ميزبان دكتر نگين ياوري استاديار گروه اديان دانشگاه كلمبيا ي نيويورك است . دكتر ياوري در اين جلسه تحت عنوان " قرائتي نو از سير الملوك خواجه نظام الملك " سخنراني خواهد كرد . علاقه مندان براي حضور در اين جلسه مي توانند به خيابان دكتر شريعتي ، بالاتر از قلهك، نرسيده به پل صدر ، درب بالاي باغ سفارت انگلستان مراجعه كنند .
کد مطلب 10513
نظر شما