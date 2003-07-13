  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۲ تیر ۱۳۸۲، ۱۶:۰۰

موسسه ايرانشناسي بريتانيا برگزار مي كند

سخنراني دكتر نگين ياوري با عنوان "قرائتي نو از سير الملوك خواجه نظام الملك "

موسسه ايرانشناسي بريتانيا مراسم سخنراني دكتر نگين ياوري را با عنوان قرائتي نو از سير الملوك خواجه نظام الملك برگزار مي كند .

 به گزارش خبرنگار فرهنگي" مهر"  از موسسه ايرانشناسي بريتانيا، اين موسسه در روز بيست وسوم تيرماه ، ساعت 18 ميزبان دكتر نگين ياوري استاديار گروه اديان دانشگاه كلمبيا ي نيويورك است . دكتر ياوري در اين جلسه تحت عنوان " قرائتي نو از سير الملوك خواجه نظام الملك " سخنراني خواهد كرد . علاقه مندان براي حضور در اين جلسه مي توانند به خيابان دكتر شريعتي ، بالاتر از قلهك، نرسيده به پل صدر ، درب بالاي باغ سفارت انگلستان مراجعه كنند .  
کد مطلب 10513

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها