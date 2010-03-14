362 فروند شناور آماده جابجایی مسافران نوروزی در هرمزگان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی اکبر صفایی صبح یکشنبه در نشست مطبوعاتی افزود: برای اولین بار در استان امکان استفاده از سه بندر مسافری حقانی، پشت شهر و باهنر برای مسافران نوروزی فراهم شده است.

وی ادامه داد: در جزیره قشم نیز به علت تردد و وجود مسافران زیاد، بندر شهید ذاکری، بندر بهمن، پهل و لافت امکانات مسافری را برای مراجعه کنندگان انجام می دهد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اظهار داشت: در بندرلنگه نیز اسکله برای رفت و آمد مسافران آماده و بندرهای چارک، آفتاب و کیش جزو بنادر اصلی برای پذیرایی از مسافران هستند.

بندر شهید حقانی نوروز 89 آماده ارائه خدمات مسافری است

صفایی عنوان کرد: آنچه که به عنوان یک اقدام ارزشمند در استای خدمت دهی مسافران محسوب می شود آماده شدن اسکله شهید حقانی بندرعباس بوده که ظرف مدت 25 روز برای خدمات دهی آماده شد.

وی اضافه کرد: پروژه آماده سازی بنادر اسکله ای بندرعباس با مشارکت استانداری و تاکید وزیر کشور بوده که امروز در راستای استفاده مسافران آماده است.

مدیرکل سازمان بنادر و دریانوردی هرمزگان تصریح کرد: اسکله شهید حقانی بندرعباس از اسفند ماه سال گذشته آغاز شد که با تلاش همکاران و مسئولان این پروژه نمی توانست برای امسال آماده شود که خوشبختانه با برنامه ریزهای دقیق این اسکله برای نوروز آماده خدمات دهی است.

صفایی عنوان کرد: سه فروند اسکله فلزی با راه دسترسی و سکوهای مناسب و زیرسازی استاندارد از جمله کارهایی بوده که در راستای بهره برداری از این بندر انجام شده است.

به گفته وی با افتتاح این سه اسکله ظرفیت مناسبی در بندرعباس به وجود خواهد آمد که باعث تسریع در امر رفت و آمد مسافران به جزایر می شود.

صفایی اظهار داشت: بیش از 20 هزار و 700 صندلی برای راحتی مسافران آماده و نصب شده و آسایش مسافران هر چه بیشتر نسبت به سال گذشته تامین شده است.

وی اضافه کرد: در کنار تمامی سرویس دهی ها، یک طرح ساماندهی تردد مسافری در ایام نوروز را داریم که در اجرای این طرح تمامی ارگان های مربوطه در راستای ایجاد سفری ایمن برای مسافران با یکدیگر همکاری دارند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان تاکید کرد: در راستای ایمن سازی کلیه شناورهای تردد از ابعاد ایمنی و داشتن وسایل مناسب کنترل و بازرسی شدند و علاوه بر آن بنادری که تردد مسافر دارند امکانات مناسب ایمن نیز برخوردار هستند.

صفایی عنوان کرد: اسکله های پشت شهر، حقانی، رجایی و بهمن به علت حجم بالای مسافر با 6 فروند برای شناورها چراغ دریایی تعیین مسیر می کنند که شامل یک مسیر رفت و یک مسیر برگشت بوده است.

وی اظهار داشت: سه فروند شناور ناجی در این مسیرها در حال حرکت هستند که در صورت بروز خطر به ترددها کمک رسانی می کنند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی ادامه داد: در ایام نوروز کلیه نیروهای بنادر و دریانوردی استان به صورت شبانه روزی به خدمات رسانی به مسافران مشغول بوده و به صورت مدام مسیرها و شناورها کنترل و بازرسی می کنند.

نیروی انتظامی با تردد شناورهای غیرمجاز برخورد خواهد کرد

صفایی تاکید کرد: امسال با تمهیدات در نظر گرفته شده و هماهنگی های انجام شده با نیروی انتظامی از ورود و خروج شناورهای غیر مجاز جلوگیری به عمل می آید.

وی بیان کرد: امسال نسبت به سال گذشته در ظرفیت سازی 20 درصد افزایش داشتیم که نشان از تلاش و کوشش مسئولان در امر خدمات رسانی مناسب به مردم است.

به گفته صفایی، در راستای اطلاع رسانی و آموزش روشورها، بنرها و پلاکاردهای مناسب تهیه و به زودی برای راهنمایی مسافران نصب می شود.

صفایی گفت: تمامی امکانات مانند وجود سرویس های بهداشتی، تاکسی سرویس آبسردکن و دیگر امکانات برای استفاده مسافران در ایام نوروز کاملا حضور داشته در اسکله ها و با برنامه ریزی های انجام شده به صورت منظم به امر کنترل و نظارت مشغول هستند.

لغو تردد شناورهای مسافری به امارات در ایام نوروز

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان یادآورشد: در راستای افزایش ظرفیت خدمات رسانی در ایام نوروز شناور مسافری به امارات حرکت نخواهد داشت و این امر به بعد از نوروز موکول می شود.