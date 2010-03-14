به گزارش خبرنگار مهر، براساس توافق صورت گرفته ما بین مسئولان فدراسیون تیراندازی با کمان کشورمان با مسئول فدراسیون تیراندازی با کمان مجارستان کلاس‌های آموزش داوری و مربیگری بین المللی در ایران برگزار خواهد شد.

در سفری که مهدی صفایی مسئول کمیته فیلد و 3D و کمانگیری روی اسب فدراسیون به کشور مجارستان داشت، طی مذاکراتی با مسئولان فدراسیون تیراندازی با کمان این کشور با آنها برای برگزاری دورههای مربیگری و داوری در کشورمان به توافق رسید.

طرح برگزاری این دوره‌های آموزشی در بهار سال 89 با هدف احیاء رشته‌های تیروکمان در ایران و آسیا و ارتقاء و توسعه آن در داخل کشور اجرا خواهد شد.

همچنین با توافق صورت گرفته کمان‌هایی که با عنوان کمان فارسی در کشور مجارستان تولید می شود نیز در ایران مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.