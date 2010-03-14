افزایش ظرفیت انتقال گاز به 700 میلیون متر مکعب

به گزارش خبرنگار مهر علیرضا غریبی در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه ریزی برای ساخت یکهزار خطوط جدید انتقال گاز طبیعی در سال آینده گفت: با ساخت این خطوط و بهره برداری از تاسیسات جدید تقویت فشار گاز ظرفیت انتقال گاز ایران به حدود 700 میلیون متر مکعب در روز افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه پنجم توسعه ظرفیت تولید گاز ایران به بیش از یک میلیارد متر مکعب افزایش می یابد، بیان کرد: برای انتقال این حجم از گاز طبیعی باید شبکه انتقال گاز کشور نیز توسعه قابل توجه ای یابد.

مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با اشاره به افزایش 27 تا 28 هزار کیلومتری وسعت شبکه انتقال گاز طبیعی ایران تا چشم انداز، تبیین کرد: از این رو باید سالانه دو هزار کیلومتر خطوط جدید و 7 ایستگاه تقویت فشار گاز ساخته شود.

در همین حال علیرضا غریبی پیشتر با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون بالغ بر 2.5 میلیارد دلار پروژه در بخش خطوط انتقال و تاسیسات تقویت فشار گاز اجرایی شده است، گفته بود: پیش بینی می کنیم برای سال آینده نیز حدود 3.8 میلیارد دلار پروژه های جدید گازی اجرایی شود.

جواد اوجی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران هم روز گذشته در مورد طرحهای اولویت دار بخش پایین دستی صنعت گاز کشور، گفته بود: تکمیل ساخت پالایشگاه گاز بیدبلند 2، واحد استحصال اتان پالایشگاه پارسیان، ادامه خط لوله سراسری ششم، تکمیل ساخت خط دوم وارداتی ترکمنستان، احداث 9 تاسیسات تقویت فشار گاز، ادامه خط لوله دوم سراسری از پتاوه تا پل کله، طرح توسعه پالایشگاههای ایلام، هاشمی نژاد، فجر جم و پارسیان از مهمترین طرحهای سال 1389 است.

به گزارش مهر، از ابتدای سالجاری تاکنون با بهره برداری از یکهزار و 855 کیلومتر خطوط جدید انتقال گاز وسعت مجموع شبکه انتقال فشار قوی گاز ایران به بیش از 30 هزار کیلومتر افزایش یافته است.