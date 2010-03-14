شرایط آزمون ملی برای فارغ التحصیلان خارج کشور/ تایید 2 دانشگاه فیلیپین

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین مصوبه این شورا افرادی که از تاریخ 12 مردادماه سال 88 به بعد در یکی از دانشگاههای معتبر از نظر وزارت بهداشت تحصیل خود را آغاز کرده باشند برای ارزشیابی مدارک خود ملزم به شرکت در آزمون ملی طبق آیین نامه جدید ارزشیابی هستند.

همچنین افرادی که قبل از تاریخ مرداد ماه سال 88 تحصیل خود را آغاز کرده اند در صورت دارا بودن کلیه شرایط مندرج در آیین‌نامه ارزشیابی در انتخاب ارزشیابی مدارک براساس ضوابط قبلی یا ضوابط جدید (آزمون ملی) مختار هستند.

در صورتی که افرادی درخواست ارزشیابی مدارک خود را بر اساس ضوابط جدید (آزمون ملی) را داشته باشند امکان بازگشت به روش قبلی برای آنها امکان پذیر نیست.

بر اساس اعلام شورای عالی ارزشیابی وزارت بهداشت از ابتدای سال 2009 میلادی داشتن مدرک دیپلم متوسطه 12سال نظام قدیم و یا دیپلم پیش دانشگاهی نظام جدید در یکی از رشته‌های علوم تجربی یا ریاضی پیش از شروع به تحصیل در دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت در کلیه رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی الزامی است.

همچنین برای افرادی که از ابتدای سال 2008 میلادی در یکی از دانشگاههای معتبر شروع به تحصیل کرده باشند رعایت مطابقت 80 درصدی محتوا و طول دوره برنامه‌ آموزشی با دانشگاههای داخل کشور الزامی است.

شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی در آخرین مصوبات خود در زمینه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای خارج از کشور در مورد گروه علوم پزشکی نیز تصمیم جدیدی اتخاذ کرد.

بر اساس مصوبه شورای عالی ارزشیابی در دی ماه سال 88 تنها دو دانشگاه UP (دانشگاه فیلیپین) و دانشگاه سنت توماس در کشور فیلیپین معتبر هستند و سایر دانشگاههای کشور فیلیپین از آخر جولای سال 2010 میلادی در گروه علوم پزشکی غیرمعتبر اعلام شده اند.