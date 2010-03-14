سوگواره لحظه های عاشورایی بسترساز تعامل بیشتر حوزه و سینما است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، منوچهر محمدی، تهیه کننده سینما صبح یکشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران در خصوص ضرورت تولیدات عاشورایی افزود: عاشورا یک اتفاق بزرگ در عالم است که از هر زاویه ای بدان بنگریم با اینکه ممکن است از نظر ظاهر تکراری به نظر برسد ولی هر سال نو به نو می شود و در این نو شدن خیرات و برکات بسیاری نهفته است.

وی با بیان اینکه خون شریف امام حسین(ع) ضامن بقای اسلام از آن زمان تا امروز و آینده خواهد بود، ادامه داد: ما هنرمندان باید سعی کنیم در حد توان به بسترهایی که موجب بهره مندی هرچه بیشتر از این خوان گسترده است، نزدیک شویم.

محمدی با اشاره به برگزاری دومین سوگواره لحظه های عاشورایی تصریح کرد: هنرمندان و به ویژه سینماگران ما باید در جهت تولید آثاری که بتواند پیام عاشورا را در ساخت ها و اشکال مختلف نه تنها به عالم تشیع بلکه به اقوام و ملل مختلف منتقل کند گام بردارند.

تهیه کننده فیلم طلا و مس افزود: اگر همانگونه که این حادثه عظیم اتفاق افتاده است بتوانیم آن را به تصویر بکشیم اتفاق بزرگی است که باعث آبرو و عزت سینما و هنرمندان خواهد شد.

وی در ادامه به موانع تولیدات عاشورایی در سینما اشاره کرد و افزود: عظمت حماسه عاشورا در این جمله که لا یوم کیومک یا اباعبدالله به خوبی متجلی است و این عظمت از مواردیست که تاحدودی باعث می شود کارگردانان و فیلمسازان از پرداختن به این موضوع واهمه داشته باشند ولی در عین حال نمی تواند توجیهی برای عدم ورود به این عرصه باشد.

محمدی با بیان اینکه سینما نباید خود را صرفا در انعکاس وقایع روز عاشورا منحصر ببیند خاطرنشان کرد: یک فیلم عاشورایی می تواند برگرفته از تأثیری باشد که این حماسه بر روی مردم گذاشته است؛آن اثر باید رنگ و بویی به صورت حسی از عاشورا داشته باشد تا بتواند بر مخاطب اثرگذار باشد.

تهیه کننده عصر روز دهم، با بیان اینکه ورود به عرصه ساخت و تولید در زمینه عاشورا و موضوعات مذهبی باید به اذن ائمه اطهار(ع) باشد، اظهار داشت: خود این بزرگواران باید اذن دخول دهند زیرا در غیر این صورت، اثر هنری یا یک اثر فرمایشی و دستوری می شود یا اثری بی روح و بی جان که تأثیر لازم را نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه هر کوششی در راه آشتی سینما و حوزه و تعامل روزافزون این دو ضرورت دارد، گفت: علیرغم همه شرایط خوبی که در جامعه فراهم است، حوزه هنوز وارد بحث و گفت و گو در بسیاری از مباحث و مسائل نشده و برگزاری اینگونه سوگواره ها، بسترسازی مناسبی برای تعامل هرچه بیشتر و بهتر حوزه و سینما محسوب می شود.

دومین سوگواره لحظه های عاشورایی از سوی گروه مبلغان هنرمند دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار می شود.