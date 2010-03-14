ناتو حامی مسیر سیاسی درباره ایران است/ لزوم حضور ارتش عرب در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلف نیوز بحرین، فاگ آندرس راسموسن گفت:" در حالی که ناتو در مسئله ایران دخیل نیست اما ما از تلاشهای بین المللی برای یافتن یک راه حل سیاسی و دیپلماتیک درباره ایران حمایت می کنیم".

دبیر کل ناتو در عین حال در گفتگو با این روزنامه مدعی شد: اما اگر ایران در یک مرحله معین توانایی هسته ای بدست آورد آنگاه ما آن را به عنوان تهدیدی علیه ائتلاف تلقی می کنیم.

راسموسن افزود: به این دلیل است که ما درصدد تاسیس یک سامانه دفاع موشکی هستیم که استقرار این سامانه می تواند تا سال 2011 آغاز شود.

وی گفت که این سامانه موشکی به رهبری آمریکا اما در چارچوب ناتو تاسیس خواهد شد.

وی همچنین طالبان را در افغانستان عامل کشته شدن افراد بیگناه و غیر نظامیان این کشور معرفی کرد در عین حال خواستار حضور نیروهای عرب در افغانستان شد و گفت: آنها نقش نظامی بسیار مهمی بازی می کنند و در سطح کمک های انسانی، فرهنگی و ابعاد دینی این ایفای نقش مهم است.