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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۳۵

هنرمندان کرمانشاه امسال در 80 نمایشگاه صنایع دستی شرکت کردند

هنرمندان کرمانشاه امسال در 80 نمایشگاه صنایع دستی شرکت کردند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه گفت: هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی استان از ابتدای سال 88 تاکنون در 80 نمایشگاه حضور یافته اند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نصرت الله سپهر صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دستهای هنرمند مردان و زنان خاطره ساز ایران زمین تصویرگر دلبستگی ها، آرزوها، آرمانهای این مردم هستند و صنایع دستی در حقیقت بروز و تصویر بیرونی مکنوئات قلبی مردم این دیار است.

وی افزود: صنعتگران شرکت کننده در این نمایشگاه ها در رشته های مختلف از جمله صنایع دستی سنتی، ترمه، سرمه، ساز سنتی، ابزار آلات فلزی، سفال و سرامیک، زیور آلات سنتی، تذهیب، پوشاک محلی، چاپ باتیک، عروسک سازی، گل سازی، معرق و منبت، نازک کاری روی چوب، گلیم سنتی، گلیم نقش برجسته، مینیاتور، سراجی، خاتم، قلمزنی، گیوه بافی مردانه و زنانه و ... شرکت کردند.

سپهر ادامه داد: از تعداد 80 نمایشگاه ذکر شده  77 مورد نمایشگاه داخلی بوده است و سه مورد نیز در نمایشگاه های خارج از کشور حضور یافته اند.

وی تصریح کرد: امیدواریم جهت هرچه بیشتر شناساندن این هنر ارزشمند و ماندگار بتوانیم در نمایشگاه های متعدد داخلی و خارجی هنرمندان عزیزمان را اعزام کنیم.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: باید زمینه و بستر فروش بهتر این هنر را فراهم نماییم زیرا این امر در رونق اقتصاد فعالین این عرصه و خانواده های این عزیزان، وضعیت تولیدات بومی محلی استان کرمانشاه و تبدیل مواد اولیه خام به صنایع دستی تاثیر بسزایی خواهد داشت.

کد مطلب 1051315

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