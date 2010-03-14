هنرمندان کرمانشاه امسال در 80 نمایشگاه صنایع دستی شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نصرت الله سپهر صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دستهای هنرمند مردان و زنان خاطره ساز ایران زمین تصویرگر دلبستگی ها، آرزوها، آرمانهای این مردم هستند و صنایع دستی در حقیقت بروز و تصویر بیرونی مکنوئات قلبی مردم این دیار است.

وی افزود: صنعتگران شرکت کننده در این نمایشگاه ها در رشته های مختلف از جمله صنایع دستی سنتی، ترمه، سرمه، ساز سنتی، ابزار آلات فلزی، سفال و سرامیک، زیور آلات سنتی، تذهیب، پوشاک محلی، چاپ باتیک، عروسک سازی، گل سازی، معرق و منبت، نازک کاری روی چوب، گلیم سنتی، گلیم نقش برجسته، مینیاتور، سراجی، خاتم، قلمزنی، گیوه بافی مردانه و زنانه و ... شرکت کردند.

سپهر ادامه داد: از تعداد 80 نمایشگاه ذکر شده 77 مورد نمایشگاه داخلی بوده است و سه مورد نیز در نمایشگاه های خارج از کشور حضور یافته اند.

وی تصریح کرد: امیدواریم جهت هرچه بیشتر شناساندن این هنر ارزشمند و ماندگار بتوانیم در نمایشگاه های متعدد داخلی و خارجی هنرمندان عزیزمان را اعزام کنیم.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: باید زمینه و بستر فروش بهتر این هنر را فراهم نماییم زیرا این امر در رونق اقتصاد فعالین این عرصه و خانواده های این عزیزان، وضعیت تولیدات بومی محلی استان کرمانشاه و تبدیل مواد اولیه خام به صنایع دستی تاثیر بسزایی خواهد داشت.