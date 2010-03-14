ادوارد نورتن بازی در "هالک3"را رد کرد

به گزارش مهر از ایندی وایر، نورتن که در حاشیه نخستین نمایش فیلم جدید خود "دسته های علف" در نشستی مطبوعاتی شرکت کرده بود گفت : فکر نمی کنم قسمت دیگری بر این فیلم ساخته شود. به نظرم ما در دو قسمت قبلی حق مطلب را درباره شخصیت "هالک" که از کتابهای مصور انتشارات مارول اقتباس شده بود را ادا کرده ایم. شخصیتهایی که از کتابهای مصور گرفته می شوند معمولا بیش از دو قسمت جای کار ندارند.



وی افزود : به شخصیت "مرد آهنین" نگاه کنید. دو قسمت از این فیلم ساخته شد و دیگر کششی برای ادامه کار وجود ندارد. همه می دانند که چقدر بازی در این شخصیت را دوست داشتم. اما دیگر حاضر نیستم در ادامه ماجراهای او بازی کنم.



ادوارد نورتن بازی در فیلمهای برجسته ای چون " باشگاه مبارزه" ، "تاریخ مجهول آمریکا" و "ساعت 25" را در کارنامه بازیگری خود دارد.

