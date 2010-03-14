جشنواره قرآنی بهزیستی در ایلام برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، به گفته دبیر شورای فرهنگی بهزیستی استان ایلام، در این جشنواره بیش از 200 نفر از کارکنان و مددجویان زیر پوشش این سازمان از شهرستانهای دهلران، دره شهر و آبدانان شرکت دارند .

محمد رسولوندی افزود: شرکت کنندگان در این جشنواره در رشته های ترتیل، تحقیق، اذان، حفظ، قرائت صحت نماز به صورت شفاهی در رشته های نقاشی، دل نوشته و خوشنویسی با هم به رقابت می پردازند .

وی هدف از برگزاری این جشنواره را ترویج فرهنگ قرآنی در بین مددجویان و کارکنان این سازمان و شناسایی استعدادهای آنان عنوان کرد .

وی بیان کرد: نفرات برتر این جشنواره در هررشته با تایید ستاد جشنواره مرکزی به مرحله منطقه ای این دوره از مسابقات راه پیدا خواهند کرد .