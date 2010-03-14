جشنواره قرآنی بهزیستی در ایلام برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، به گفته دبیر شورای فرهنگی بهزیستی استان ایلام، در این جشنواره بیش از 200 نفر از کارکنان و مددجویان زیر پوشش این سازمان از شهرستانهای دهلران، دره شهر و آبدانان شرکت دارند.
محمد رسولوندی افزود: شرکت کنندگان در این جشنواره در رشته های ترتیل، تحقیق، اذان، حفظ، قرائت صحت نماز به صورت شفاهی در رشته های نقاشی، دل نوشته و خوشنویسی با هم به رقابت می پردازند.
وی هدف از برگزاری این جشنواره را ترویج فرهنگ قرآنی در بین مددجویان و کارکنان این سازمان و شناسایی استعدادهای آنان عنوان کرد.
وی بیان کرد: نفرات برتر این جشنواره در هررشته با تایید ستاد جشنواره مرکزی به مرحله منطقه ای این دوره از مسابقات راه پیدا خواهند کرد.
جشنواره فرهنگی، قرآنی ویژه شهرستانهای حوزه شمالی استان ایلام در روزهای 23و 24 اسفندماه در مرکز ایلام برگزار می شود.
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