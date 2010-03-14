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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۴۲

طرح گازرسانی به هفت روستای کوهستانی مینودشت آغاز شد

طرح گازرسانی به هفت روستای کوهستانی مینودشت آغاز شد

گرگان - خبرگزاری مهر: عملیات اجرائی طرح گازرسانی به هفت روستای کوهستانی و صعب العبور دوزین شهرستان مینودشت آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این طرح ظهر یکشنبه در روستای آب پران، یورت زینل، فارسیان، کیارام، فرنگ، پی دلدل و پنو از مجموعه 48 روستای کوهستانی و صعب العبور دوزین مینودشت به مرکزیت روستای فارسیان آغاز شد.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان در این مراسم گفت: برای اجرای طرح گازرسانی به این هفت روستا، 19 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.
 
رمضانعلی سنگدوینی بیان داشت: با تکمیل این طرح دو هزار و 300 خانوار از مزایای این طرح بهره مند خواهند شد.
 
وی یادآور شد: گاز رسانی به روستاهای کوهستانی دوزین مینوشدت از جمله مصوبات سف رهیئت دولت به استان است که پنج روستای آن در دهه فجر به بهره برداری رسید.
 
شهرستان مینودشت در شرق گلستان واقع شده است.
کد مطلب 1051318

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