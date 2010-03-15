رویدادهای فرهنگی امروز

هم‌اندیشی زیست‌محیطی مبلغان و ائمه جماعات برگزار می‌شود



نخستین هم‌اندیشی زیست‌محیطی مبلغان و ائمه جماعت مناطق 22 گانه شهر تهران، در کنار مرقد حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار می‌شود.

در این هم‌اندیشی ائمه جماعات و اساتید حوزه و دانشگاه، ارتباط اسلام و محیط زیست را به صورت کاربردی مورد بررسی قرار داده و از نتایج این بررسی‌ها در مساجد و محافل استفاده و مردم را با این موضوع آشنا می‌کنند.

از ساعت 9:30 تا 12 با حضور محمدباقر قالیباف، شهرداری تهران و 500 نفر از مبلغان و روحانیون در کنار مرقد حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار می‌شود.

بررسی " گفتار طرب انگیز" در "دگرخند"



نشست " دگرخند " با نقد و بررسی کتاب "گفتار طرب انگیز" نوشته عمران صلاحی از ساعت 16:30 در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می شود.



در این نشست که با حضور گیتی صفرزاده و اسماعیل امینی برگزار می‌شود درباره خصوصیات شعر زنده یاد صلاحی به ویژه آثار منتشر شده در کتاب "گفتار طرب انگیز" صحبت می شود.

پایان تصویربرداری "دیگر تنها نیستم"



تصویربرداری فیلم تلویزیونی "دیگر تنها نیستم" به کارگردانی محمدعلی طالبی امروز به پایان می‌رسد.



تصویربرداری این هفته تمام می‌شود و تدوین را کاوه ایمانی انجام می‌دهد. صداگذاری و ساخت موسیقی به زودی شروع می‌شود. این فیلم 90 دقیقه‌ای احتمالا 14 فروردین از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.



فیلمنامه این فیلم را محمدرضا یوسفی و محمدعلی طالبی نوشته‌اند. داستان این فیلم درباره زندگی پیرمردی سالخورده در تهران است. اکبر زنجان‌پور، معصومه میرحسینی و داریوش اسدزاده بازیگران این فیلم هستند.



"داستان یک پلکان" با پایان می‌رسد



نمایش "داستان یک پلکان" رضا گوران که مورد استقبال مخاطبان تئاتر قرار گرفت امروز به اجراهای خود در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر پایان می‌دهد.



"داستان یک پلکان" روایتگر زندگی سه نسل از زاویه دید یک پلکان است که با حضور بازیگرانی چون مهدی پاکدل، بهنوش طباطبایی، صابر ابر، امیررضا دلاوری و بهناز جعفری در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شود.

معرفی برگزیدگان دوازدهمین جشنواره قرآنی



دوازدهمین جشنواره قرآنی که با شرکت 15 هزار نفر در شش رشته حفظ، قرائت، ترتیل، سرود، نقاشی و داستان‌نویسی در دو گروه دختران و پسران و در شش گروه سنی برگزار شده است، در سالن ایران‌زمین شهرداری تهران امروز برگزیدگان خود را معرفی می‌کند.



در این دوره 15 هزار نفر شرکت کرده‌اند که 606 نفر به مرحله نهایی راه‌ یافتند و از بین آنها، از 250 نفر در روز 24 اسفند در سالن ایران زمین شهرداری تجلیل می شود.



"ارواح مرطوب جنگلی"در کانون ادبیات احضار می‌شوند



مجموعه داستان "ارواح مرطوب جنگلی"نوشته محسن حکیم معانی از ساعت 16 در کانون ادبیات ایران نقد و بررسی می‌شود.



نقد و بررسی این اثر با حضور نویسنده کتاب و میترا الیاتی و جواد جزینی برگزار می شود . این مجموعه داستان توسط نشر ققنوس در 96 صفحه به چاپ رسیده است و شامل 13 داستان کوتاه است که در ده سال اخیر نوشته شده‌اند.



پایان همایش "تقریب و وحدت" در سوریه

ششمین همایش "تقریب و وحدت" با هدف بررسی مفاهیم نظری وحدت اسلامی در قرآن و سنت، امروز در دمشق پایان می یابد.



محورهایی چون پیام اسلام و ابعاد وحدت جهانی آن، مفاهیم نظری وحدت اسلامی در قرآن و سنت، ابعاد عملی وحدت اسلامی و انسانی در زندگی پیامبر اکرم(ص)، نقش امربه معروف و نه از منکر در وحدت امت مباحث این همایش بودند.