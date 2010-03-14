به گزارش خبرنگار مهر، فیلم‌های گروه کودک و نوجوان شبکه دو از 28 اسفندماه شروع و تا 13 فروردین ماه ادامه دارد. عناوین فیلم‌های به ترتیب روزهای پخش عبارتند از "لورا ستاره شرقی" محصول 2008 آلمان، "گربه کلاه به سر" محصول 2003 آمریکا، "دنیای خیالی دخترم" محصول 2009 آلمان و آمریکا، "سه کارآگاه و راز قصر وحشت" محصول 2009 آلمان و آفریقای جنوبی و "به سوی کوه اسرارآمیز" محصول 2009 آمریکا.

"دایه مک فی" محصول 2005 آمریکا و انگلستان، "سه کارآگاه و راز جزیره اشباح ـ اسکلت" محصول 2009 آلمان، ، "پای دوستی" محصول ایران، "سیاهگوش گمشده" محصول 2008 اسپانیا، "نیکو گوزن پرنده" محصول 2008 فنلاند و آلمان، "آدیا" محصول ایران، "سه راهزن" محصول 2007 آلمان، "زودیاک" محصول 2006 سنگاپور، "بیلی گربه‌ای که حرف می‌زند" محصول 2001 آمریکا و انگلستان و "جزیره نیم" محصول 2007 آمریکا.