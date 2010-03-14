200 طرح عمرانی در ایرانشهر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، درویش نارویی صبح یکشنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان با اعلام این خبر اظهار داشت: احداث 500 واحد مسکونی در روستاها، ساخت 12 واحد آموزشی، راه اندازی چهار واحد تولیدی، احداث سیلوی 20 هزار تنی، احداث 2 سد و واگذاری سهام عدالت به تمام افراد تحت پوشش ارگانها از جمله اقدامات انجام شده در این شهرستان در سالجاری است .

فرماندار شهرستان ایرانشهر همچنین با تأکید بر خدمات رسانی به مسافرین نوروزی افزود: تمامی دستگاههای مربوطه تمهیدات لازم را برای استقبال از مسافران نوروزی انجام دهند .

سرهنگ پَرمَر فرمانده سپاه ناحیه ایرانشهر نیز در این جلسه اعلام کرد: یکهزار و 300 نفر از جوانان و نوجوانان این شهرستان از 25 اسفند ماه برای بازدید از مناطق دفاع مقدس به این مناطق اعزام می شوند .