بررسی اساسنامه بنیاد سعدی در آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی

جمشید جعفرپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: موضوع بررسی‌های نهایی اساسنامه بنیاد سعدی دستور اول جلسه فردای شورای عالی انقلاب فرهنگی است که با حضور نمایندگان دستگاه‌های زیربط در این موضوع برگزار خواهد شد.

رئیس کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به برخی ابهامات موجود در این اساسنامه، ادامه داد: اینکه بنیاد سعدی با وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع چه نسبتی باید داشته باشد، یکی از ابهاماتی است که باید برطرف شود.

وی افزود: همچنین مشخص نیست این بنیاد قریب‌التاسیس وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خواهد بود یا به صورت مستقل عمل خواهد کرد که این ابهام هم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جعفرپور اضافه کرد: این قبیل مسائل و نیز نامشخص بودن وظایف و اختیارات بنیاد سعدی باعث شده که اساسنامه‌اش تاکنون نهایی نشود و ممکن است بعد از بررسی‌های نهایی برخی چارچوب‌های این اساسنامه تغییر کند.

رئیس کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی ابراز امیدواری کرد فردا طی آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 88 اساسنامه بنیاد سعدی به تائید نهایی برسد.

پیشنهاد تاسیس بنیاد سعدی با هدف ساماندهی امر تدریس زبان فارسی در خارج از کشوردو سال پیش توسط غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی مطرح شد و بر این اساس قرار است سه مرکز مرتبط با گسترش زبان فارسی در خارج از کشور وابسته به وزارتخانه‌های ارشاد و علوم و نیز سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی پس از انحلال در بنیادی به نام ‌سعدی ادغام شوند.

