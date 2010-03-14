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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۱۰

شمقدری از فضای برگزاری جشنواره فرهنگی سینمایی امام رضا (ع) دیدن کرد

شمقدری از فضای برگزاری جشنواره فرهنگی سینمایی امام رضا (ع) دیدن کرد

جواد شمقدری، معاونت سینمایی وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفری به شهر نیشابور از فضای پیشنهادی جهت برگزاری جشنواره فرهنگی، هنری و سینمایی امام رضا (ع)در مشهد بازدید بعمل آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این بازدید  برای امکان سنجی فضا و امکانات جهت هر چه بهتر برگزار شدن جشنواره مذکور انجام پذیرفت. در این بازدید معاون سیاسی و امنیتی استانداری خراسان رضوی، مقامات شهر نیشابور، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی ، مدیر عامل موسسه سینماشهر و مسئول دبیرخانه تفاهمات بین بخشی سینمای ایران ، معاون امور سینمایی و سمعی وبصری را همراهی می کردند.

در سفر جواد شمقدری به استان خراسان رضوی برای نخستین بار فیلم سینمایی تسویه حساب در شورای فرهنگ عمومی استان با حضور اندیشمندان ، هنرمندان و طلاب جهت بررسی و اعلام نظر برای  اکران فیلم در استان به نمایش درآمد و بحث و تبادل نظر در خصوص فضای فرهنگی استان و اکران عمومی صورت پذیرفت.
 

کد مطلب 1051330

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