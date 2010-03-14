400 هزار تن مرغ منجمد در چهارمحال و بختیاری توزیع می شود

حسن طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: در جهت تنظیم بازار شب عید از امروز 400 هزار تن مرغ منجمد داخلی در استان توزیع می شود.
وی افزود: این میزان مرغ با قیمت دو هزار و 200 تومان در سطح استان عرضه می شود.
طاهری با بیان اینکه در هفته قبل در نمایشگاه عرضه مستقیم کالا شاهد کاهش 500 تومانی قیمت مرغ بوده ایم، بیان اشت: با عرضه این مقدار مرغ امیدواریم شاهد کاهش قیمت این فرآورده پروتئینی در روز های پایان سال باشیم.
وی خاطر نشان کرد: هم استانی در صورت مشاهده هرگونه تخلف در امر کالا و خدمات در سطح استان با شماره تلفن 124 تماس گرفته تا در اسرع وقت به شکایت مردمی رسیدگی شود.
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