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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۴۸

400 هزار تن مرغ منجمد در چهارمحال و بختیاری توزیع می شود

400 هزار تن مرغ منجمد در چهارمحال و بختیاری توزیع می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان چهار محال و بختیاری از توزیع 400 هزارتن مرغ منجمد در این استان خبر داد.

حسن طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: در جهت تنظیم بازار شب عید از امروز 400 هزار تن مرغ منجمد داخلی در استان توزیع می شود.

وی افزود: این میزان مرغ با قیمت دو هزار و 200 تومان در سطح استان عرضه می شود.

طاهری با بیان اینکه در هفته قبل در نمایشگاه عرضه مستقیم کالا شاهد کاهش 500 تومانی قیمت مرغ بوده ایم، بیان اشت: با عرضه این مقدار مرغ امیدواریم شاهد کاهش قیمت این فرآورده پروتئینی در روز های پایان سال باشیم.

وی خاطر نشان کرد: هم استانی در صورت مشاهده هرگونه تخلف در امر کالا و خدمات در سطح استان با شماره تلفن 124 تماس گرفته تا در اسرع وقت به شکایت مردمی رسیدگی شود.

کد مطلب 1051334

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