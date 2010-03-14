740 میلیارد ریال از شهرداری مشهد مالیات اخذ شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد پژمان ظهر یکشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکل اخذ مالیات از شهرداری‌ها افزود: بر این اساس و در هفت سال گذشته مالیات 740 میلیارد ریالی برای شهرداری مشهد بریده شده است.

شهردار مشهد درباره مالیات از شهرداری‌ها افزود: فلسفه مالیات تعدیل ثروت و اخذ آن برای توسعه خدمت‌رسانی به آحاد جامعه است و این در حالیست که شهرداری نماینده مردم است و با اخذ عوارض درصدد ایجاد امکانات و خدمت‌رسانی به شهروندان است.

پژمان با اشاره به مشکلات اخذ مالیات از شهرداری‌ها اظهار داشت: در این راستا و برای برطرف ساختن ریشه‌ای این مسئله، شهرداران کلان‌شهرها طی نامه‌ای خطاب به ریاست جمهور خواستار تنظیم لایحه‌ای در مورد بخشودگی مالیات شهرداری‌ها شده‌اند.

وی با اشاره به کمک‌های مالی دولت خاطرنشان کرد: خارج شدن بخشی از اعتبارات دولتی در قالب مالیات برای ارگان‌ها و سازمان‌هایی نظیر شهرداری‌ها که نهاد عمومی و خدمات‌رسان است، تحمیل فشار مضاعف بر این سازمان‌هاست.

وی همچنین درباره نهضت آسفالت معابر شهر مشهد افزود: در این راستا و به منظور آسفالت کردن معابر خاکی شهر مشهد، در یک اقدام مشترک بین استانداری و شهرداری مشهد مصوب شد که طرفین با تامین اعتبارات شش میلیارد تومانی مشکل آسفالت معابر شهری مشهد را برطرف کنند.

وی با اعلام تامین اعتبارات در حوزه شهرداری مشهد افزود: با توجه به کاهش اعتبارات استانداری در سال جاری، اعتبارات استانی مصوب شده در این ارتباط تحقق پیدا نکرد و تداوم اعتبارات دولتی نیز در راستای تحقق اعتبارات استانی و شهری است.

شهردار مشهد درباره حجم کار صورت گرفته در آسفالت معابر شهری مشهد گفت: با وجود مشکلات اعتباری تاکنون بخش قابل توجهی از معابر شهری و قسمتی اعظم از معابر خاکی نیز آسفالت شده است.