رای گیری ماده واحده بودجه 89 در جلسه روز دوشنبه

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در پایان بررسی پیشنهادات کمیسیون های تخصصی مجلس در خصوص لایحه بودجه 89 کل کشور با اعلام خاتمه یافتن بررسی این لایحه در صحن مجلس تاکید کرد مجلس صبح روز دوشنبه ساعت 8 صبح برای رای گیری ماده واحده تشکیل جلسه خواهد داد.

وی گفت: هم اکنون گزارشی توسط رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص برخی تغییرات و تحولات در ردیف ها و تنظیم آنها ارائه می شود و اگر نظری داشتید به هیئت رئیسه اعلام کنید.

وی گفت: امشب ارقام و اعداد بودجه در کمیسیون تلفیق منظم می شود و ماده واحده صبح فردا به رای گذاشته خواهد شد.

بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده واحده لایحه بودجه 89 در صبح دوشنبه منتظر نظر شورای نگهبان و ایرادات احتمالی در این مصوبه خواهند ماند و در نهایت روز سه شنبه مجلس با تشکیل جلسه ای به بررسی ایرادات شورای نگهبان خواهد پرداخت.