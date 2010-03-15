ثقفی به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری این فیلم سینمایی 20 روز پیش شروع شد و این روزها گروه در ارتفاعات شمال کشور مشغول فیلمبرداری هستند. فیلمبرداری اواخر فروردین به پایان می‌رسد. پژمان بازغی، امیر آقایی، ماه‌چهره خلیلی، مریم بوبانی، کامران تقتی و رامین راستاد بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

فیلمنامه "مرگ کسب و کار من است" را امیرحسین ثقفی نوشته است . دیگر عوامل این فیلم عبارتند از فیلمبردار: نادر معصومی، صدابردار: محمد حبیبی، طراح چهره‌پردازی: محسن دارسنج، طراح صحنه و لباس: شراره سروش، عکس: احمد محمدی، تهیه‌کننده: علی‌اکبر ثقفی.