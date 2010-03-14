به گزارش خبرنگار مهر، پیتر کاتزنشتاین از بنیانگذاران مکتب سازه‌انگاری و استاد دانشگاه کرنل در حال نگارش کتابی درباره موضوع نظریه تلفیقی روابط بین‌الملل است که به گمان او این نظریه در حال حاضر مقبولیت دارد.

کاتزنشتاین از بنیانگذاران سازه‌انگاری است و بر این اساس معتقد است مفاهیم پیشینی در حوزه مطالعات اجتماعی و روابط بین الملل وجود ندارد و همه مفاهیم ساخته‌های اجتماعی و تاریخی هستند.

وی معتقد است مناظره کنونی در نظریه پردازی میان پارادایمی نیست و رویکرد تلفیقی یا التقاطی توان تبیین کنشها را دارد. بر این اساس او در حال نگارش کتابی با این موضوع است.