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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۲۸

"نظریه تلفیقی" منتشر می‌شود

"نظریه تلفیقی" منتشر می‌شود

پیتر کاتزنشتاین از بنیانگذاران مکتب سازه‌انگاری در حال نگارش کتابی درباره نظریه تلفیقی است.

به گزارش خبرنگار مهر، پیتر کاتزنشتاین از بنیانگذاران مکتب سازه‌انگاری و استاد دانشگاه کرنل در حال نگارش کتابی درباره موضوع نظریه تلفیقی روابط بین‌الملل است که به گمان او این نظریه در حال حاضر مقبولیت دارد.

کاتزنشتاین از بنیانگذاران سازه‌انگاری است و بر این اساس معتقد است مفاهیم پیشینی در حوزه مطالعات اجتماعی و روابط بین الملل وجود ندارد و همه مفاهیم ساخته‌های اجتماعی و تاریخی هستند.

وی معتقد است مناظره کنونی در نظریه پردازی میان پارادایمی نیست و رویکرد تلفیقی یا التقاطی توان تبیین کنشها را دارد. بر این اساس او در حال نگارش کتابی با این موضوع است.

کد مطلب 1051346

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