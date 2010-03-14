ضرورت تدوین بسته حمایتی بانکها برای توسعه CNG

به گزارش خبرگزاری مهر، پدرام تقی پور کارشناس مسائل انرژی در یادداشتی عنوان کرده است: ایران اگرچه از حیث منابع هیدروکربوری کشوری غنی است اما با معضل اتلاف مصرف انرژی روبرو است که این مشکل با راهکارهایی نه چندان بلند مدت قابل حل است، اما در چنین شرایطی، وجود منابع عظیم گاز طبیعی در کشور به عنوان یک مزیت نسبی، به همراه عوامل دیگری همچون قیمت ارزان گاز، اهمیت جایگزینی گاز با سایر سوختها به تبع سیاستهای کلان اقتصادی دولت، وجود زیرساختهای لازم ازجمله تاسیسات پالایشگاهی و خطوط انتقال، توانمندی فنی و مهندسی مورد نیاز و امنیت بیشتر استفاده از CNG به نسبت استفاده از بنزین و گازوییل در جریان حوادث رانندگی می توانند از جمله دلایل عمده انتخاب گاز به عنوان سوخت خودروها در مقایسه با فرآورده های نفتی باشد.

استفاده از گاز طبیعی به عنوان سوخت خودروها، دارای تاریخ نسبتا طولانی است که مذاکرات اولیه آن در ایران به دهه 50 شمسی بر می گردد و عمده ترین دلایل اهمیت این حامل انرژی مسائلی همچون حفظ محیط زیست، عوامل اقتصادی، رفاهی و پایداری بیشتر ذخایر گاز طبیعی نسبت به نفت خام است.

استفاده از گاز طبیعی فشرده به عنوان سوخت مورد نیاز در ناوگان حمل و نقل ایران چند سالی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم، به دنبال اتخاذ یکسری سیاست‌های خاص از جانب دولت، با رشد قابل ملاحظه ای همراه بوده است.

در کنار حمایت دولت البته باید در نظر داشت که استقبال مصرف کنندگان، زمینه برای استفاده از گاز طبیعی فشرده حتی به عنوان سوخت پایه را نیز فراهم کرده ‌است. به دنبال واگذاری مدیریت مربوط به CNG که پیشتر در اختیار شرکت بهینه سازی مصرف سوخت بود به شرکت ملی گاز، این مجموعه نسبت به برنامه ریزی های لازم در سطوح ملی و به اشکال کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اقدام کرده و با ایجاد شرکت گازخودرو، شتابی دو چندان به روند فعالیتهای توسعه ای بخشید.

از سوی دیگر ایجاد بسترهای لازم برای همگامی و همراهی با سایر نهادها و بنگاه های اقتصادی تاثیرگذار همچون خودروسازان و شهرداری ها برای ایجاد جایگاههای CNG در کنار ایجاد تشکیلات اداری درون سازمانی، تهیه و تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری، برنامه ریزی های لازم برای ایجاد خدمات مربوط به پشتیبانی همچون واردات تکنولوژی روز دنیا، پیش بینی و اجرای دوره های آموزشی و فرهنگ سازی در سطح کاربران و تولیدکنندگان سخت افزاری از برنامه های در دست اجرای شرکت گاز خودرو به شمار می‌رود.

اما در سالجاری و پس از گذشت حدود دو سال از تاسیس شرکت گاز خودرو، این مجموعه در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ادغام شد تا شرکتی با سابقه بیش از 50 سال توزیع سوخت مایع در سطح کشور عهده‌دار مسوولیت توزیع گاز نیز شود.

توسعه CNG بی‌شک نیازمند حمایت از بخش خصوصی است. تهیه و تدوین بسته‌های حمایتی که در آن بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به خصوصی‌ها همکاری بیشتری کنند و وام‌‌هایی با بهره‌های منطقی و شرایط باز پرداخت مناسب در ‌آن لحاظ شود، می‌تواند راه‌گشا باشد.

از سوی دیگر کارشناسان اعتقاد دارند که اگر ساماندهی در این صنعت انجام گیرد نه تنها زمینه برای توسعه و رقابت شرکت‌های خصوصی فراهم می شود. بلکه دولت نیز برای تحقق اهدافش در همگانی شدن مصرف سوخت CNG موفق خواهد شد.

وقتی ساماندهی و نظارت در این زمینه باشد با رقابتی که ایجاد می شود کیفیت محصولات نیز افزایش می یابد و در نتیجه مشتریان نیز به دنبال کیفیت می روند اما با پراکندگی و از هم گسیختگی نمی توان کاری را از پیش برد.

در شرایط حاضر، ایجاد جایگاه های سوخت رسانی در سطح کشور شامل درون شهری و بین شهری از برنامه های مهم این بخش است که البته با توجه به ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی و اهمیت حضور پر رنگ بخش خصوصی، تسهیلات ویژه ای برای ترغیب غیر دولتی‌ها قائل شده است.

از این رو در مجموع پیش بینی می شود با تدوین برنامه‌های بلندمدت، سهم گاز طبیعی در ناوگان حمل و نقل کشور با پشت سر گذاشتن بنزین و نفت گاز سهمی قالب شود. البته تحقق این هدف علاوه بر کاهش معضلات زیست محیطی ناشی از مصرف فرآورده های نفتی، می تواند با کاهش واردات سوخت درآمدهای هنگفتی را به صورت سالیانه به خزانه دولت واریز کند؛ چرا که CNG اساسا سوختی سازگار با محیط زیست محسوب می‌شود.