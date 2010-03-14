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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۴۵

فرگوسن:

کریستیانو رونالدو می تواند به منچستریونایتد بازگردد

کریستیانو رونالدو می تواند به منچستریونایتد بازگردد

سرآلکس فرگوسن گفت درهای منچستریونایتد به روی کریستیانو رونالدو باز است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، رونالدو در فصل نقل و انتقالات تابستانی با مبلغ 80 میلیون پوند به تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا پیوست. فرگوسن در گفتگو با "ساندی اکسپرس" اظهار داشت: کریستیانو از ارزش منچستریونایتد باخبر است. بازیکنان در تیم ما به خوبی محافظت می شوند. آنها هر روز به تمرین می آیند و هیچ کس به آنها صدمه نمی زند.

سرمربی منچستریونایتد در خصوص شرایط بازی در رئال مادرید گفت: فکر نمی کنم بازی در رئال مادرید ساده باشد. در این تیم حجم انبوهی از هواداران حضور دارند و فشار رسانه‌ها و تصویربرداری از بازیکنان بسیار بالاست که این امر، کار را برای بازیکن دشوار می کند. به هر حال رونالدو می تواند به تیم پیشین خود بازگردد و مانعی بر سر راه او وجود ندارد.

کد مطلب 1051349

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