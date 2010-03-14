35 درصد مدارس روستایی چالدران نیازمند مقاوم سازی است

به گزارش خبرنگار مهر در چالدران، رضا محبوبی صبح یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان با اعلام این خبر گفت: هم اکنون از مجموع 120 باب مدرسه روستایی این شهرستان 42 باب نیاز به مقاوم سازی دارند .

وی افزود: در آینده نزدیک مقاوم سازی و بازسازی دو باب مدرسه و ساخت پنج باب مدرسه ابتدایی در مناطق روستایی چالدران آغاز خواهد شد.

مدیر آموزش و پرورش چالدران نیز در این جلسه با اعلام اینکه 56 باب مدرسه در روستاهای چالدران فاقد آب آشامیدنی سالم و برق هستند، خاطرنشان کرد: امیدواریم این مشکلات سال آینده با کمک خیرین منطقه حل شود.