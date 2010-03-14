  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۰۲

35 درصد مدارس روستایی چالدران نیازمند مقاوم سازی است

35 درصد مدارس روستایی چالدران نیازمند مقاوم سازی است

ارومیه - خبرگزاری مهر: فرماندار چالدران 35 درصد مدارس روستایی این شهرستان را نیازمند مقاوم سازی و بازسازی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در چالدران، رضا محبوبی صبح یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان  با اعلام این خبر گفت: هم اکنون از مجموع 120 باب مدرسه روستایی این شهرستان 42 باب نیاز به مقاوم سازی دارند .

وی افزود: در آینده نزدیک مقاوم سازی و بازسازی دو باب مدرسه و ساخت پنج  باب مدرسه ابتدایی در مناطق روستایی چالدران آغاز خواهد شد.

مدیر آموزش و پرورش چالدران نیز در این جلسه با اعلام اینکه 56 باب مدرسه در روستاهای چالدران فاقد آب آشامیدنی سالم و برق هستند، خاطرنشان کرد: امیدواریم  این مشکلات سال آینده با کمک خیرین منطقه حل شود.

کد مطلب 1051351

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها