  1. استانها
  2. گلستان
۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۳۷

900 داوطلب در آزمون علمی کاربردی گلستان پذیرش می شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علمی و کاربردی گلستان گفت: بیش از 900 داوطلب در آزمون جامع این دانشگاه پذیرش می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین خان احمدی پیش از ظهر یکشنبه در جمع مدیران شهرستان گنبد کاووس افزود: از این تعداد داوطلب 165 نفر در دوره کارشناسی پیوسته  و 750 نفر دانشجو را نیز در دوره کاردانی پذیرش می شوند.

وی اظهار داشت: در آزمون جامع علمی‌ ـ کاربردی که همزمان با سراسرکشور در استان ‌گلستان در شهرهای گرگان، گنبدکاووس، مینودشت و کلاله برگزارشد، دو هزار و 280 نفر برای پذیرش در دوره کاردانی این دانشگاه شرکت کرد که یک‌هزار و 515 نفر از این تعداد داوطلب مرد و 765 نفر داوطلب خانم بودند.
 
وی خاطرنشان کرد: در دوره کارشناسی ناپیوسته این آزمون نیز ‌‌هزار و 612 نفر شرکت‌ کردند که از این تعداد نیز یک هزار و 59 نفر مرد و 523 نفر خانم بودند.
 
رئیس دانشگاه علمی ـ کاربردی گلستان اظهار داشت: این آزمون در 22 حوزه در دو نوبت صبح و بعدازظهر در رشته‌های تولید دانه‌های‌ روغنی، مکانیزاسیون‌ کشاورزی، مدیریت ‌تلفیقی‌ آفات، آسیب‌شناسی‌ اجتماعی، فناوری‌ اطلاعات‌ و ارتباطات، گرافیک، امور اداری، پرورش‌ طیور، گیاه‌ پزشکی، خدمات‌ غذایی، برق‌ صنعتی برگزار شده است.
 
وی بیان داشت: در حال حاضر پنج هزار دانشجو در دانشگاه‌های ‌استان در 9 مرکز علمی‌ کاربردی در چهار شهرستان گرگان، گنبدکاووس، کردکوی، علی‌آباد کتول مشغول به تحصیل هستند.
 
کد مطلب 1051353

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها