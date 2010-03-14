900 داوطلب در آزمون علمی کاربردی گلستان پذیرش می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین خان احمدی پیش از ظهر یکشنبه در جمع مدیران شهرستان گنبد کاووس افزود: از این تعداد داوطلب 165 نفر در دوره کارشناسی پیوسته و 750 نفر دانشجو را نیز در دوره کاردانی پذیرش می شوند.
وی اظهار داشت: در آزمون جامع علمی ـ کاربردی که همزمان با سراسرکشور در استان گلستان در شهرهای گرگان، گنبدکاووس، مینودشت و کلاله برگزارشد، دو هزار و 280 نفر برای پذیرش در دوره کاردانی این دانشگاه شرکت کرد که یکهزار و 515 نفر از این تعداد داوطلب مرد و 765 نفر داوطلب خانم بودند.
وی خاطرنشان کرد: در دوره کارشناسی ناپیوسته این آزمون نیز هزار و 612 نفر شرکت کردند که از این تعداد نیز یک هزار و 59 نفر مرد و 523 نفر خانم بودند.
رئیس دانشگاه علمی ـ کاربردی گلستان اظهار داشت: این آزمون در 22 حوزه در دو نوبت صبح و بعدازظهر در رشتههای تولید دانههای روغنی، مکانیزاسیون کشاورزی، مدیریت تلفیقی آفات، آسیبشناسی اجتماعی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، گرافیک، امور اداری، پرورش طیور، گیاه پزشکی، خدمات غذایی، برق صنعتی برگزار شده است.
وی بیان داشت: در حال حاضر پنج هزار دانشجو در دانشگاههای استان در 9 مرکز علمی کاربردی در چهار شهرستان گرگان، گنبدکاووس، کردکوی، علیآباد کتول مشغول به تحصیل هستند.
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