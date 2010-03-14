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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۲۲

در پی اعلام شهرک سازی؛

وزارت خارجه آمریکا سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد

وزارت خارجه آمریکا سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد

در پی اعلام تصمیم رژیم صهیونیستی برای ساخت هزار و 600 واحد مسکونی جدید در بیت المقدس وزارت خارجه آمریکا سفیر این رژیم را به واشنگتن فرا خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، پس از اعلام رژیم صهیونیستی برای ساخت هزار و 600 واحد مسکونی جدید در بیت المقدس وزارت خارجه آمریکا روز جمعه "مایکل اورن" سفیر این رژیم را برای حضور در نشستی و ارائه توضیحات درباره توسعه شهرک های جدید در بیت المقدس و تحقیر "جو بایدن" معاون "باراک اوباما" به واشنگتن فرا خواند.

در طول این نشست "جیمز استانبرگ" معاون وزیر امور خارجه آمریکا با انتقاد شدید از عملکرد رژیم صهیونیستی برای ساخت واحدهای مسکونی جدید در بیت المقدس خواستار آغاز مذاکرات سازش با فلسطینی ها شد.

وی همچنین خشم خود را از همزمانی اعلام خبر ساخت واحدهای مسکونی جدید با سفر بایدن به منطقه اعلام کرد.

در همین حال اتحادیه اروپا روز گذشته با تاکید بر از سرگیری مذاکرات سازش هشدار داد که در صورت ادامه بن بست موجود و شهرک سازی تلاشها برای ادامه مذاکرات از بین می برد.

شهرک سازی در بیت المقدس از جمله موارد اختلاف بین طرف فلسطینی و رژیم صهیونیستی بوده و از سوی بسیاری از کشورها و نهادهای بین المللی محکوم شده است.

کد مطلب 1051355

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