برگی از تاریخ ایران و جهان

بیست و چهارم اسفند:

تصویب طرح ملی شدن نفت

سال 1329 شمسی مجلس شورای ملی ماده واحده ارسالی از کمیسیون نفت را در مورد ملی شدن صنعت نفت ایران به اتفاق آرا تصویب کرد . در روز بیست‌ونهم اسفند همان سال مجلس سنا رأی مجلس شورای ملی را تأیید کردد.

پس از آن طرح نه ماده‌ای اجرای قانون ملی شدن نفت در کمیسیون مربوط مورد تأیید قرار گرفت . بر اساس طرح مصوب مجلس شورای ملی کلیه عملیات صنعت نفت در دست دولت ایران قرار می گرفت و البته دولت می توانست در این مسیر از کارشناسان خارجی به شرط اجرای ترتیباتی کمک بگیرد .

نخستین انتخابات مجلس شورای اسلامی

درچنین روزی در سال1358 هجری شمسی نخستین دوره از انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد . بر اساس اسناد وزارت کشور در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی 20857391 جمعیت واجد رأی دادن بر آورد شده بودند که از این میان 10875969 واجد شرایط آرای خود را به صندوق های رأی ریختند .

عملیات ام الحسنین



سال 1360 هجری شمسی در ساعت چهار و نیم بامداد ، عملیات ام الحسنین ( ع ) در منطقه عمومی حمیدیه در جنوب کرخه نور با رمزمقدس «یا زهرا(س) بنت رسول الله » آغازشد. بر اساس نتایج به دست آمده از این عملیات ، 15 دستگاه تانک و نفر بر دشمن ، تعدادی سلاح سبک و سنگین ، ده دستگاه خودرو و هفت قبضه خمپاره انداز دشمن نابود شد . همچنین هفتصد کشته یا زخمی و 150 اسیر از نیروهای رژیم بعثی از دیگر دستاوردهای این عملیات بود.



عملیات بیت المقدس 3



درچنین روزی در سال1366هجری شمسی ، در ساعت یک بامداد عملیات بیت المقدس 3 با رمز "یا موسی بن جعفر(ع)" آغاز شد. این عملیات با هدف آزاد سازی ارتفاعات شمال سلیمانیه عراق و در پاسخ به شرارت های عراق در بمباران مناطق مسکونی در منطقه عمومی استان سلیمانیه عراق آغاز شد .

انفجار بمب در نماز جمعه



سال 1363 منافقین کوردل با قرار دادن بمبی در محلبرگزاری نماز جمعه تهران بسیاری از افراد حاضر در نماز جمعه را به شهادت رساندند . نماز پر شکوه آن هفته به امامت حضرت آیت الله خامنه ای برگزار شد . بر اثر انفجار این بمب 14 نفر به شهادت رسیدند و 88 نفر مجروح شدند .

بیست و هشتم ربیع الاول:

انقراض سلسله ساسانی



در چنین روزی در سال 31 هجری قمری سلسله ساسانی منقرض شد . آخرین دوره جنگهاى ایران و روم بین سالهای 593 میلادی تا 628 روی داد . در این جنگ ها ابتدا ایرانیان به پیروزی دست یافتند اما پس از آن به دلیل ضعفهای درونی ساسانیان و همچنین گرایش شدید ایرانیان به اسلام ، این سلسله فروپاشید .

شکست نظامى ساسانیان ، شکاف عمیق در میان طبقات بالاى جامعه ساسانى بر سر قدرت ، بحران و ناآرامى در جامعه ، ایجاد طبقات مرفه نظیر نجبا و اشراف زمیندارکه نقش مهمى نیز در عزل و نصب شاهزادگان ساسانى به عهده داشتند ، بردگی اکثریت مردم و فقر گسترده عمومی ، پرداخت مالیات کثیر سرانه به دولت مرکزى و...از جمله علل سقوط ساسانیان به شمار می رود .

پانزدهم مارس:

نخستین سفر دریایی کریستف کلمب



در سال 1493میلادی کریستف کلمب دریانورد نخستین سفر در یایی خود را آغاز کرد . این سفر ، که سه کشتی به همراه یکصد در یانورد وی را همراهی می کردند ، منجر به کشف قاره آمریکا شد .

