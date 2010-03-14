به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم خطاب به بابادیوند آمده است: با عنایت به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرمربی تیم‌های جوانان و نوجوانان تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران به مدت یک سال منصوب می شوید.

در ادامه این حکم خاطر نشان شده است: امید است با سعی و تلاش همه جانبه در جهت ارتقای سطح تنیس روی میز کشور موفق و موید باشید. توفیق جنابعالی را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از خداوند متعال مسئلت می نماید.

تیم‌های جوانان و نوجوانان کشورمان خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا که تیرماه سال آینده در بانکوک تایلند برگزار خواهد شد آماده می کنند. بابادیوند پیشتر نیز به مدت 12 سال مربیگری تیم‌های جوانان و امید را نیز در مقاطع مختلف برعهده داشته است.