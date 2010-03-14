اولین قدم بر روی ماه را واقعا چه کسی برداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در واقع کودکان در ذهن خود این شخصیت داستانی را به جای نیل آرمسترانگ قهرمان فاتح کره ماه می دانند که "اولین قدم کوچک برای بشریت" را در کره ماه برداشته است.

دیگر دانش آموزانی که در این نظرسنجی علمی شرکت داشته اند از افرادی مانند ریچارد برنسون یکی از دوچرخه سواران افسانه ای جهان، لنس آرمسترانگ و حتی قهرمان داستانهای جنگهای ستاره ای، "لوک اسکای واکر" به عنوان اولین انسانی که به ماه قدم گذاشته است یاد کرده اند.

"پم ودل" از مرکز علمی بیرمنگام با بازبینی پاسخهای به دست آمده از نظرسنجی میان هزار دانش آموز دبستان و دبیرستانی در انگلستان می گوید با اینکه برخی از یافته ها در میان این پاسخها سرگرم کننده و خنده آور هستند اما نشان دهنده رویکرد متفاوت کودکان نسبت به قهرمانان علمی هستند.

پاسخ کودکان در مورد مخترع دیگر ابداعات نیز جالب توجه هستند. یک چهارم از آنها در پاسخ به اینکه چه کسی تلفن را اختراع کرده است پاسخ درست را گفته و نام الکساندر گراهام بل را بر زبان آوردند اما بقیه کودکان اسامی افرادی مانند چارلز داروین، نوئل ادموندز و حتی گروه موسیقی کوئین را به عنوان مخترع تلفن اعلام کردند.

یک سوم از پسران آیزاک نیوتن را مخترع آتش می دانستند و بقیه پسران نیوتن را کاشف دی ان ای، سازنده اینترنت یا کاشف قاره آمریکا معرفی می کردند. برگزار کنندگان این نظرسنجی هدف خود را گسترش ارزش هایی که ابداعات و نوآوری های علمی برای اقتصاد کشورها در بر دارد اعلام کردند.

بر اساس گزارش تلگراف، نتایج نظرسنجی نشان می دهد تعداد زیادی از کودکان در دبیرستان علاقه خود را به علم از دست می دهند و تنها 33 درصد از آنها در محدوده سنی 11 تا 15 ساله دریافت جایزه نوبل علمی و نه جایزه اسکار را در آینده خود پیش بینی می کنند. در حالی که این تفکر در میان 9 تا 10 ساله ها تا 70 درصد تخمین زده شده است.