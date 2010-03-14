آمادگی بندر شهید رجایی برای احداث 13 کیلومتر آزادراه

علی اکبر صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: در حال حاضر نزدیک به دو میلیون و 200 هزار TEU کانیتنر از طریق این بندر جابجا می شود که عمده آنها توسط ناوگان حمل و نقل جاده ای صورت می گیرد که همین امر باعث شده محور بندر شهید رجایی - سه راه تازیان از بار ترافیکی زیادی برخوردار باشد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه ظرفیت این بندر طی سالهای آینده سه برابر می شود و از طرف دیگر کالاهای صادراتی نیز افزایش خواهد یافت لذا این محور جوابگوی حجم تردد در سالهای آینده نخواهد بود.

صفایی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت این موضوع آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در احداث آزاد راه بندرشهید رجایی - سه راه تازیان به استاندار و مدیرعامل سازمان بنادر اعلام کرده ایم و در حال حاضر در حال تهیه طرح مطالعاتی این پروژه می باشیم.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: احداث این آزادراه می تواند ایمنی تردد در این بندر را افزایش دهد و به کاهش ترافیک این بندر کمک نماید.