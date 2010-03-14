تیم شمشیربازی اسلحه سابر ایران در یک قدمی مدال طلای آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که به میزبانی فیلپین در حال برگزاری است، تیم ملی کشورمان با ترکیب سجاد پورسلمان، محمد فتوحی، علی پاکدامن و فرزاد ارس باران با برتری (45 بر 35) و (45 بر 41) مقابل تیم‌های قزاقستان و هنگ کنگ به دیدار پایانی رسید. ملی پوشان کشورمان در این مرحله برای کسب مدال طلای مسابقات تا ساعاتی دیگر به مصاف تیم مالزی خواهند رفت.

تیم شمشیربازی مالزی با برتری مقابل کره جنوبی به دیدار نهایی مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا در اسلحه سابر راه یافت. در این ماده تیم‌های هنگ کنگ و کره جنوبی به عنوان سوم مشترک دست یافتند.