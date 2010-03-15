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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۸:۳۲

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: انسانها باید از چنان درک و آگاهی برخوردار باشند که به آنچه برای آنها رخ می‌دهد با نگاهی مثبت نگریسته، آن را بخشی از سرنوشت خود بدانند تا برخوردی منطقی و عاقلانه با مسائل زندگی داشته باشند.

آیه روز:

لِّلرِّجَالِ نَصیِبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیبًا مَّفْرُوضًا.

براى مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان [آنان] بر جاى گذاشته‏اند سهمى است و براى زنان [نیز] از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان [آنان] بر جاى گذاشته‏اند سهمى [خواهد بود] خواه آن [مال] کم باشد یا زیاد نصیب هر کس مفروض شده است .

سوره نساء، آیه 7

حدیث امروز:

امام علی(ع):

إنَّ أهنَأ النّاسِ عَیشاًَ مَن کانَ بِما قَسَمَ اللهُ لَهُ راضیاً.

گواراترین زندگی برای کسی است که به آنچه خداوند قسمت او کرده، خرسند و راضی باشد.

غررالحکم و دررالکلم، ح 3397
 

کد مطلب 1051365

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