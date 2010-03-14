ستاد مسلمانان اروپایی برای رفع محاصره غزه فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، دکتر عرفات مدی رئیس ستاد اروپایی در مورد پایان دادن به محاصره غزه گفت: نقش مسلمانان اروپایی در رفع محاصره غزه مورد حمایت اصول انسان دوستانه و حقوقی است و همگام با ارزشهایی است که جوامع و دولتهای غربی داعیه دار آن هستند.

وی گفت: اهمیت این نقش اساسا از وزن نقش اروپا در جلب توجه سیاستهای بین المللی ناشی می شود.

مدی این هفته با رئیس پارلمان اروپا دیدار کرد و بحث رفع این محاصره را مورد بحث قرار داد. وی گفت: این دیدار از اهمیت فعال شدن نقش اروپایی در رفع محاصره غیر عادلانه غزه برخوردار است.

رژیم صهیونیستی از زمانی که حماس در سال 2006 در انتخابات پیروز شد غزه را محاصره و پس از به قدرت رسیدن حماس در سال 2007 این محاصره را تنگ تر کرد و ارتباط جمیعت 6/1 میلیون نفری عزه را جهان خارج قطع کرد.

این شخصیت مسلمان اروپایی یادآور شد: ستاد اروپایی پایان دادن به محاصره غزه به دنبال استفاده از تمام ابزارهای سیاسی برای شکستن این محاصره است.

وی گفت: مجموعه ای از جلسات با بیشتر قانونگذاران و تصمیم گیران اروپایی به منظور بحث درباره رفع این محاصره برگزار شده است. ستاد اروپایی پایان دادن به محاصره غزه با مقامات و دولتهای سراسر اروپا ارتباط برقرار کرده تا آنها را برای انجام اقدامی مقتضی در راستای رفع این محاصره و نقش مؤثرتر اروپا در این رابطه تحت فشار بگذارد.

مسلمانان اروپایی همچنین از ابزارهای مختلفی برای رفع این محاصره بی رحمانه استفاده کرده است، براساس اظهارات مدی این ستاد اقداماتی با هماهنگی نمایندگان پارلمانی اروپا برای ارائه دادخواستی به دادگاه اروپا و خاتمه همکاری میان اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی برسر نقض توافقنامه ای که شرح حقوق بشر در آن تصریح شده ، انجام داده است.

ستاد اروپایی پایان دادن به محاصره غزه مستقر در بروکسل نقش مهمی در تأکید بر تبعات این محاصره ایفا کرده است.

مدی ابراز امیدواری کرد تلاشهای مسلمانان به ثمر برسد و این محاصره که نقض آشکار قوانین و هنجارهای بین المللی است از بین برود.