"آلیس در سرزمین عجایب" برای دومین هفته در صدر جدول فروش قرار گرفت

به گزارش مهر از ورایتی فیلم سه بعدی " آلیس در سرزمین عجایب" روز جمعه در 3728 سالن سینما 17 میلیون دلار فروخت و با افت فروش 57 درصدی نسبت به هفته قبل همچنان در رده اول فروش قرار دارد.

روز جمعه فیلم "منطقه سبز" با نقش آفرینی مت دیمن اکران شد و در نخستین روز با فروش 5 میلیون دلاری جایگاه دوم جدول فروش را به خود اختصاص داد.

جایگاه سوم جدول فروش در اختیار فیلم "مرا به یاد آر" با شرکت رابرت پتینسن قرار گرفت که روز جمعه در 2212 سالن سینما اکران شد و 5/3 میلیون دلار بلیت فروخت.

کمدی " اون در حد من نیست" هم در نخستین روز اکران در رده چهارم قرار گرفت .این کمدی رمانتیک در 2956 سالن 3/3 میلیون دلار فروش داشت."ازدواج خانوادگی ما" کمدی جدید دیگری است که در 1605 سالن 5/2 میلیون دلار فروخت و در جایگاه پنجم ایستاد.

"جزیره شاتر" ساخته جدید مارتین اسکورسیزی با حضور لئوناردو دی کاپریو چهارمین هفته اکران خود را در 3356 سالن سینما پشت سر گذاشت و 4/2 میلیون دلار فروخت.در حالی که "آواتار" پس از سه ماه اکران در حالی که هنوز 1718 سالن را در اختیار دارد این هفته 6/1 میلیون دلار فروش داشت.

فیلم " بهترین بروکلین" در حالی که نسبت به نخستین هفته اکران 70 درصد افت فروش داشت، در دومین هفته 4/1 میلیون دلار فروخت و هشتم شد."پلیس ها بیرون" هم این هفته با 2/1 میلیون دلار جایگاه نهم را به خود اختصاص داد.

رده دهم در اختیار فیلم ترسناک "دیوانگان" قرار گرفت که این هفته 1/1 میلیون دلار فروش داشت.

