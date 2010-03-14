علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: فصل سختی را پشت سرگذاشتیم. همه تیم فوتسال ما را می دیدند، این در حالی بود که در رشته‌های دیگر همچون تکواندو، واترپلو، تیروکمان و... فعال بودیم و اتفاقا به نتایج خوبی نیز دست یافتیم. با این حال برای سال آینده باید برنامه ریزی کرده و بودجه تعیین کنیم، بعد از آن بهتر می توان اظهار نظر کرد که چه اهدافی را در فصل آینده خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه انتظارات از باشگاه فولادماهان بسیار بالاست، افزود: یکی از مهمترین دغدغه‌های ما در سالی که روبه اتمام است برگزاری مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا بود که خوشبختانه به خوبی برگزار شد. پیش از برگزاری این رقابتها تمام تلاش بر این بود که به نحوی رضایت مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا را جلب کرده و خواسته های آنها را اجابت کنیم. حاصل این تلاش هفت ماهه قهرمانی آسیا و رضایتی بود که مسئولان برگزاری از میزبانی اصفهان و باشگاه فولادماهان داشتند.

مدیرعامل باشگاه فولادماهان اصفهان خاطرنشان کرد: ظرف یکی دو روز آینده هیئت مدیره باشگاه فولادماهان تشکیل جلسه خواهد داد تا در خصوص برنامه‌های سال آینده باشگاه تصمیم گیری کند. پس از آنکه بودجه و برنامه های ما تصویب شد، خیلی بهتر می توانیم در خصوص برنامه های باشگاه درسال آتی صحبت کنیم.

طاهری درخاتمه تصریح کرد: به طور حتم اسکلت اصلی تیم فوتسال فولادماهان اصفهان حفظ خواهد شد. البته در اولین قدم باید با حسین افضلی، سرمربی تیم مذاکره کنیم و پس از آنکه نفر اول کادر فنی برای فصل آینده مشخص شد، با نظر وی بازیکنان را مشخص کنیم. تلاش ما بر این است که کادر فنی و بازیکنان تیم فولادماهان را برای فصل آینده نیز در اختیار داشته باشیم و پس از تعطیلات نوروز مذاکره با آنها را آغاز خواهیم کرد.