گردش نقدینگی در صنعت ساختمان قزوین پنج هزار میلیارد ریال بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین علی فرخزاد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: نظام مهندسی ساختمان در استان قزوین در موضوع رعایت استانداردهای ساخت و ساز تأکید خاصی دارد و تنها استانی هستیم که استفاده از بلوکهای پلی استالین به صورت قبلی که استاندارد تولید نمی شد را در سقف ممنوع کرده ایم و تنها بلوکهای استالین دیواری استاندارد را که کاربردی هستند مجاز دانسته ایم.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین از حضور جدی این سازمان در طرح مسکن مهر استان خبر داد و افزود: نقشههای مربوط به مسکن مهر با هماهنگی سازمان طراحی و حداکثر در 48 ساعت مورد تأیید قرار گرفته است.
فرخ زاد تصریح کرد: از فعالیت افراد غیر بومی فاقد صلاحیت در ساخت و سازها جلوگیری کرده ایم و تاکنون حدود 250 شرکت حقوقی در استان قزوین برای فعالیت در زمینه ساخت و ساز ساماندهی شدهاند و با مشخص شدن نوع مصالح و شرایط ساخت تا مرحله سفت کاری فهرست بها تعیین شده و با انتخاب نماینده نظام مهندسی در مناطقی که مسکن مهر در حال احداث است نلاش می کنیم با نظارت مستمر کیفیت ساخت طرحهای مسکن مهر افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس قوانین جاری کشور حق نظارت سازمان نظام مهندسی برای هر مترمربع ساخت و ساز، 600 تومان است که به منظور رعایت حال سازندگان به ازای هر مترمربع 350 تومان دریافت می شود که تلاش کرده ایم با انعقاد قراردادهای آموزشی و ارائه خدمات مهندسی و فنی، اعتبارات مورد نیاز سازمان را تأمین کنیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین نظارت و بازرسی در عملیات گازکشی خانگی را از دیگر فعالیتهای سازمان ذکر کرد و گفت: این کار برای اولین بار در استان قزوین صورت گرفته و با نظارت انجام شده خوشبختانه در پنج سال گذشته میزان حوادث این بخش بسیار کاهش یافته است.
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