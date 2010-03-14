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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۵۱

مدودف و اوباما امضای پیمان جایگزین استارت یک را نزدیک دانستند

مدودف و اوباما امضای پیمان جایگزین استارت یک را نزدیک دانستند

سران روسیه و آمریکا از احتمال عقد پیمان جایگزین استارت یک در آینده نزدیک خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، مقامات بلندپایه روسیه و آمریکا از گفتگوهای رضایت بخش "باراک اوباما" و "دیمیتری مدودف" در روز شنبه درباره امضای پیمان جایگزین کاهش تسلیحات هسته ای (استارت) خبر دادند.

کاخ کرملین در بیانیه ای اعلام کرد که اوباما و مدودف روز شنبه در یک گفتگوی تلفنی موافقت خود را با اصول اولیه آغاز دور جدید مذاکرات درباره پیمان جایگزین استارت یک اعلام کردند.

این بیانیه از احتمال تعیین تاریخ معین برای امضای پیش نویس پیمان جایگزین استارت یک توسط روسای جمهوری روسیه و آمریکا خبر داد اما در این بیانیه هیچ اشاره ای به زمان دقیق انعقاد پیش نویس نشده است. 

همچنین "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا اواخر این هفته در مسکو درباره عقد پیمان جایگزین استارت با "سرگئی لاوروف" همتای روسی خود دیدار و گفتگو می کند.

در همین حال سخنگوی کاخ سفید پیشتر گفته بود که آمریکا عجله ای برای آغاز دور جدید مذاکرات واشنگتن و مسکو درباره پیمان جایگزین استارت یک قبل از ماه آوریل ندارد.

امضای معاهده جایگزین استارت 1 از مهمترین مسائل مطرح در روابط مسکو و واشنگتن است و انتظار می رود که با این کار روابط سرد دو کشور که پس از جنگ قفقاز در آگوست سال 2008 به اوج خود رسیده، پایان دهد.

کد مطلب 1051371

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