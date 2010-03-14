امسال هشت میلیون دانش آموز همیار پلیس در جاده های کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی در مراسم طرح ملی همیار پلیس که پیش از ظهر روز یکشنبه در مدرسه راهنمایی شهید کاظم موسوی در غرب تهران برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: تا پیش از این هر چقدر که ما نیروهای خود را برای کاهش تصادفات افزایش می دادیم باز هم با کمبود نیرو مواجه بودیم اما با در اختیار گرفتن دانش آموزان به عنوان همیار پلیس توانستیم این کمبود را جبران کنیم.

رئیس پلیس راهور با بیان اینکه در تعطیلات نوروز 88، حدود یک هزار نفر از ایرانیان در اثر تصادفات جان خود را در جاده های کشور از دست دادند، افزود: امیدواریم با همکاری همیاران پلیس شاهد افزایش انضباط اجتماعی و قانون گرایی در حوزه راهنمایی و رانندگی باشیم.

وی از افزایش همیاران پلیس تا مرز 13 میلیون و بکارگیری یک میلیون فرهنگ یار ترافیک در سال 1389 خبر داد و گفت: باید این فرهنگ در جامعه شکل بگیرد که رانندگی یک امر جمعی و مشارکتی است نه یک عملکرد فردی که در صورت محقق شدن آن راننده دیگران را رقیب فرض نمی کند و حس مشارکت و همکاری را در جاده ها خواهیم داشت.

سردار مومنی کاهش 700 نفری تصادفات را حاصل تلاش مردم و همیاران پلیس در سال گذشته خواند و افزود: با وجود افزایش 20 درصدی سفرها در سال 88 و واردات بیش از یک میلیون خودرو و دادن گواهینامه به یک میلیون و 500 هزار نفر، تعداد کشته شدگان حوادث رانندگی کاهش یافته است.

همچنین معاون پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه مدرسه تاثیرگذارترین نهاد پس از خانواده است، گفت: برای پیشبرد مقاصد اجتماعی و نقش آفرینی در عرصه های مختلف نیاز به همکاری و همراستایی با دستگاههای مختلف را داریم که یکی از آنها نیروی انتظامی است.

علی اصغر یزدانی طرح مدرسه زندگی را یکی از اقدامات برجسته آموزش و پرورش در راستای همکاری با اولیا و مربیان و سایر دستگاههای اجتماعی عنوان کرد و افزود: امر تحصیل، تذهیب و ورزش رسالت سنگینی است که باید در این طرح آن را پیگیری کنیم.

به گفته یزدانی زنگ همیار پلیس امروز در 400 مدرسه در کشور به صدا در آمد.