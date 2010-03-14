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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۴۵

در سالگرد ملی شدن نفت؛

سقف اولین مخزن LNG ایران نصب می شود

سقف اولین مخزن LNG ایران نصب می شود

عملیات اجرایی Air Raising سقف اولین مخزن LNG در نخستین کارخانه مایع سازی گاز طبیعی ایران 27 اسفند ماه امسال انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالگرد ملی شدن صنعت نفت، برای نخستین بار در کشور، عملیات اجرایی  Air Raising سقف اولین مخزن ذخیره سازی گاز مایع LNG پروژه ایران ال ان جی 27 اسفند ماه امسال با استفاده از فشار هوا در عسلویه اجرا می شود.

سقف بتنی این مخزن 140 هزار متر مکعبی LNG از وزنی حدود 620 تن و قطر 76 متر برخوردار بوده که قرار است در ارتفاع 38 متری از سطح زمین، با فشار هوا و بدون استفاده از جرثقیل انجام شود.

بر اساس برنامه زمان بندی سقف دومین و سومین مخزن ذخیره سازی گاز مایع ( LNG) این پروژه به ترتیب در اردیبهشت و مرداد ماه سال آینده با استفاده از فشار هوا نصب می شود.

در همین حال سقف اولین مخزن ذخیره سازی LPG این طرح تولید ال ان جی کشور با استفاده از این روش تا آذر ماه سال آینده نصب خواهد شد.

ایران LNG تنها پروژه عملیاتی تولید LNG در ایران بوده که هم اکنون عملیات اجرایی آن از پیشرفت حدود 32 درصدی برخوردار است.

هدف از اجرای هر فاز پروژه ایران ال انجی تولید سالانه 10 میلیون و 500 هزار تن گاز مایع شده بود که ساخت آن در منطقه تنبک عسلویه در حال انجام است.

کد مطلب 1051375

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