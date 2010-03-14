روحانیت باید بتواند پاسخگوی مطالبات معنوی مردم باشد

سید شکر الله زندوی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: دشمنان ما با ابعاد و پایگاه های اطلاع رسانی فعالیت های شبهه افکنی آغاز کرده که سبب ایجاد نحله های انحرافی شده است.

وی با بیان اینکه با وجود حجمه تبلیغاتی دشمنان اگر روحانیت نبود از درون از نظر فرهنگی متلاشی می شدیم، افزود: روحانیت زمانی می تواند مورد احترام مردم قرار بگیرد که بتواند پاسخگوی مطالبات و نیازهای معنوی مردم باشد.

وی تصریح کرد: یکی از نحله های نوظهور که در استان ما ظهور پیدا کرده وهابیت است و فعالیت آن اندیشه های ناسالم و استعمار گرانه ای است که موجب تفرقه و دوری از اهل بیت (ع) می شود.

وی اهداف دوره را رویکردی فرهنگی بیان کرد و افزود: ما در عصر انفجار اطلاعات قرار داریم و کسانی موفق هستند که بتوانند خود را با نیازها و آموزش های روز مجهز کرده و توانایی عرض اندام در عرصه های فرهنگی دشمنان باشد.