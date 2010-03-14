خروج 31 هزار خودروی فرسوده از ناوگان حمل و نقل

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رویانیان درباره آخرین وضعیت از رده خارج شدن خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل کشور گفت: با اراده شکل گرفته برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، در 45 روز گذشته بالغ بر 31 هزار و 500 خودرو به صورت طرح نقدی از رده خارج شده است.

وی با بیان اینکه برای از رده خارج کردن این تعداد خودرو بالغ بر 45 میلیارد تومان هزینه شده است، تصریح کرد: همچنین تا پایان هفته جاری کمک بلاعوض دولت به 4 هزار نفر از افرادی که خودروی خود را به صورت نقدی از رده خارج کرده اند پرداخت می شود.

این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه هم اکنون اسقاط خودروهای فرسوده با جدیت در حال پیگیری است، اظهار داشت: خروج و اسقاط خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل کشور نیز در سال 89 ادامه می یابد.

به گفته رویانیان با توجه به به ثبت نام 110هزار متقاضی طرح اسقاط خودروی فرسوده با استفاده از تسهیلات بانکی، مراحل ثبت نام، تشکیل و تکمیل پرونده این افراد در حال انجام است که پس از آن برای استفاده از تسهیلات به بانک معرفی می شوند.

